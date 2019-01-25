〈台北國際電玩展〉智冠王俊博：今年是中國遊戲影響台灣市場最大的關鍵年

台北國際電玩展玩家區今 (25) 日開展，對於產業概況，智冠集團 (5478-TW) 董事長王俊博表示，今年在中國恢復版號審批後，將是中國遊戲影響台灣市場最大的關鍵年，但遊戲營運商可望受惠此商機，獲得更多代理權。

而近來日系二次元 IP 手遊雖充斥市場，他認為，明年底前武俠遊戲可望重返市場，將是國內開發商把握機會的時機。

中國官方去年暫停版號審批，使遊戲產業大受影響，但從去年底開始，已陸續展開審批工作。王俊博表示，近幾天也有 4 批版號審批下來，共有約 200 至 300 套版號通過，而由於通過審批的遊戲眾多，在中國市場上線並做出些成績後，今年可能急於出口至台灣，成為中國遊戲影響台灣市場最大的關鍵年。

從國內遊戲市場來看，王俊博指出，去年由於中國廠商受到版號審批中止影響，日韓遊戲充斥台灣市場，許多大作紛紛搶進，今年預期國內市場將以中國遊戲為主，而因台灣最了解華人市場題材，遊戲營運商將有較多機會可代理中國遊戲，會是很大的商機，也是爭取代理相當重要的一年。

針對近來相當熱門的日系二次元 IP 手遊，王俊博認為，除國內遊戲研發商外，中國也有許多廠商搶著取得日本動漫或影視 IP 授權，未來中國所推出的自研遊戲中，將有一半以上會是以日系二次元 IP 改編，而二次元題材近來雖充斥台灣市場，但潮流會延續多久仍不得而知，現在正處台灣對該種類型遊戲接受度最高的時期，但與陸廠競爭搶 IP 機會不大，日本廠商較傾向授權市場較為龐大的陸廠。

不過，王俊博指出，在中國積極爭取日本二次元 IP 授權之下，中國廠商研發武俠遊戲的情況將較為沈寂，也因此為台廠帶來一些空間，且台廠相當擅長開發武俠遊戲，若在歷經 1 年以上時間研發後，到明年底遊戲上市時，說不定在二次元潮流稍退後，市場就有武俠遊戲的空間了，因此預期明年底前，武俠遊戲將會重回市場懷抱。