台驊去年EPS創掛牌以來新高 今年加強東南亞布局 Q1新設菲律賓公司

台驊 (2636) 今年成立 35 周年，去 (2018) 年交出漂亮成績，去年營收 115.63 億元，年成長 10%，自結去年營業淨利為 3.59 億元，母公司稅後淨利 3.56 億元，每股盈餘 3.076 元，創台驊掛牌以來的佳績；台驊董事長顏益財表示，台驊加強東南亞布局，今年第一季將新設立菲律賓公司，在東協市場 7 個國家已擘畫完整的版圖。今年也將持續評估併購計畫。顏益財指出，台驊供應鏈平台，提供客戶從原物料端至消費者端完整的供應鏈物流解決方案，透過平台下的多式聯運、倉儲配送、電子商務平台、跨境電商物流、報關及供應鏈金融等多項服務，將服務範圍從 B2B 擴展至 B2B2C，同時輔以網路及數據分析技能，「資訊即時、透明、高效」，將傳統的物流業務得以獲得更高附加價值。



展望今 (2019) 年物流市場，顏益財指出，以目前海運市場來看，國際海事組織 (IMO) 限硫令 2020 年開始實施，今年航商將擴大舊船拆解力道，提前淘汰舊船，預期海運市場的供需將有機會接近平衡。



以空運市場來看，目前受到電子消費產品的需求力道不如預期，空運市場在農曆年節後將迎來淡季，但跨境電商貿易仍持續蓬勃發展，將可成為支撐空運市場成長力道之一。



以物流市場來看，擴大內需市場已經成為中國國家發展策略，因此對中國進口物流的發展潛力樂觀看待。



因應中美貿易戰影響，全球供應鏈結構正在進行區域轉移，部分廠商為規避中美關稅稅負影響，選擇至美國當地生產，部分廠商選擇遷移至東南亞及墨西哥等具人口及土地紅利之地區生產，台驊集團將持續跟隨客戶的腳步，加強東南亞市場運營，除去年 10 月起新併入集團的新加坡 ATP 公司已逐漸增加貢獻，今年第一季還將新設立菲律賓公司，在東協市場 7 個國家已擘畫完整的版圖。