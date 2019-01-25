〈台北國際電玩展〉智冠歷經去年營運調整 今年強攻三大業務

台北國際電玩展玩家區今 (25) 日開展，智冠集團 (5478-TW) 董事長王俊博表示，今年營運三大方向包括 MyCard 遊戲業務、金流業務與負責遊戲研發的子公司網龍 (3083-TW)，其中，網龍未來將專注研發 MMORPG 類型的自有經典端遊 IP 轉手遊，才能與陸廠競爭，而去年大作《吞食天地 M》最快第 2 季可望進軍東南亞。

智冠集團去年重新檢視需要轉型、收編或放棄的事業，並做了智冠成立 30 年來最重大的決定，將藍新科技併入金融科技事業群，到去年底已完成大部分的營運調整。展望今年，王俊博表示，智冠今年營運三大方向包括 MyCard 遊戲業務、金流業務與專注於遊戲研發的子公司中華網龍。

MyCard 業務方面，王俊博表示，今年要將遊戲產業的服務做到位，若海外遊戲公司有意經營台灣市場，不見得要設公司或找代理商，而是需要行銷資源整合服務，智冠的優勢便可在提供一條龍的線上線下服務，將各服務類型互相串接，以達最高效益。

金流業務去年在合併藍新科技後，王俊博指出，目前轉型蠻順利，2 家公司整合後，虧損幅度也明顯縮小，整合效益已逐漸顯現，預期在近 1、2 年內，就會有明顯的成績出現。

至於網龍部分，王俊博表示，過去智冠旗下許多事業同時進行遊戲研發，包括智樂堂、網龍等，目前已轉變策略，集中投資網龍，網龍也打造一條生產線，未來定位清楚，將專注於研發 MMORPG 類型的自有經典端遊 IP 轉手遊，才能與中國廠商競爭。

網龍去年 9 月上線的《吞食天地 M》表現優於預期，並帶動網龍去年第 3 季成功單季轉盈，據悉，《吞食天地 M》去年 45% 營收來自國內，其餘 55% 均為海外營收，又以東南亞市場居多，網龍昨日也宣布東南亞市場將由該地區營運商 ASIASOFT 負責代理，最快第 2 季就可望進軍東南亞市場。