朋程今年營收挑戰年增5-10% 三大利多助攻 五年內登百億俱樂部

車用二極體廠朋程 (8255) 受惠於布局高效能與超高效能二極體效益逐步顯現，其中高效能二極體已打入全球各大車廠及發電機廠，出貨逐步放量，加上新產能加持，朋程董座盧明光宣布，今年營收將挑戰年增 5% 到 10%，五年內營收將登上百億俱樂部。環保減碳訴求高漲，各大車廠致力提升車用發電機發電效率，紛紛增加二極體使用量，讓具備低耗能、高效率的二極體需求大增，瞄準相關市場，朋程推出高效能 LLD 二極體，去於去年上半年開始出貨給韓國及美國車廠，至於超高效能二極體，則會在今年 1 月開始送樣，預計 2020 年開始出貨給韓國及日本車廠。



朋程也預估，自家高效能二極體出貨量，去年是 450 萬顆，今年可以達到 1900 萬顆至 2000 萬顆，到了 2020 年更上看 4000 萬顆，而高效能二極體對朋程的年營收貢獻，去年約 1.2 億元，今年會達到 5 億元，到了 2020 年目標 10 億元。至於超高效能二極體方面，朋程目前已送樣認證，預估今年出貨量約 100 萬顆到 200 萬顆。



而受惠於高效能二極體大舉放量供應，加上超高效能二極體也正式導入量產，另外，中國青島新廠，以電磁閥產品為主，預估今年 3 月可量產，今年可貢獻產值約 2 億元，5 年內產值可到 10 億元，在三大利多加持下，朋程今年營收將以年增 5% 到 10% 為目標，並在 5 年內合併營收要挑戰百億元。