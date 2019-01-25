青島廠量產、IGBT題材及車電概念股加持 朋程今年營運有望重拾成長

車用二極體供應商朋程 (8255) 受惠於中國大陸青島新廠正式導入量產，今年營運可望重拾成長力道，加上，IGBT(絕緣閘雙極電晶體)題材加持，且又是今年最夯的車電概念股，今早再度受到法人圈關注，今早股價放量上攻；而該公司也將於本週末舉辦尾牙，屆時可望釋出營運利多。受到車市萎縮衝擊，朋程去年營收 35.95 億元，年減逾 2%，獲利表現恐也不理想，但進入 2019 年後，因有新產能到位，加上公司有望自行跨足或是透過購併收購 IGBT 業者，營運將有機會重拾成長力道。



朋程今年營運利多，其一新產能的到位；朋程在中國大陸青島所蓋的新廠，去年底前完工，公司先前表示會在今年元月份投產，主要是替大客戶威伯科 (Wabco) 生產車用 ABS 的煞車閥，產值預估為 2 億元。



第二，IGBT 正夯，朋程有意跨足，雖然至今仍屬題材，無實質貢獻，但想像空間大；朋程董座盧明光多次提到，國內的車用 IGBT(絕緣閘雙極電晶體) 供應鏈並不完備，朋程將用更快的速度買下海外公司，也曾釋出，已計畫在青島建立第二座新廠，有意投入自行生產 IGBT 類的新產品。