沙國2030願景：尋求1.6兆里亞爾基建投資

對沙烏地阿拉伯進行史上最大規模改革的王儲薩勒曼 Mohammed bin Salman，正在準備推出一項全面性計劃，以便發展該國基礎設施和工業。

至 2030 年，沙國正尋求 1.6 兆里亞爾 (約 4250 億美元) 的鐵路、機場、和工業項目投資，試圖打破對原油收入的依賴。

根據能源部長法利赫 Khalid Al-Falih 的說法，王儲薩勒曼周一 (28 日) 提出計劃時，有望簽署約 70 項、價值超過 2000 億里亞爾的交易。

據彭博社報道，Al-Falih 表示這計劃「非常有野心，但已經超過了 10 年 (的計劃)，所以我們有時間去執行。所有這一切都將與我們的原油經濟共同發生。我們不會停止」。該王國的基礎設施，從道路到供水，在世界經濟論壇最新的 140 國全球競爭力報告中，排名第 40 位。

薩勒曼王儲在 2017 年掌握了實際的領導權，並誓言通過策劃 2030 年的願景改革，將經濟脫離依賴原油。

沙國 2030 願景計劃正試圖將非政府 GDP 從目前的約 40% 提升至 65%。數據顯示，雖然預計 2019 年公共支出將推動非石油經濟增長率達到 2.6%，但仍低於 2014 年原油價格暴跌前的水平。今年政府原油收入的份額將增長到總收入的 68%。

隨著沙國更加難以繼續向經濟推動財政刺激措施，Al-Falih 表示，該計劃預計至 2030 年將為沙國經濟貢獻 3200 億美元，相當於去年該國 GDP 的近一半，並創造 11 個從航太到生物醫學的新興產業。

該國計劃今年的支出將增加 7%，而今年的預算將落在油價高達每桶 80 美元的基礎換算。國際基準布蘭特原油上週五倫敦收於 62 美元以下。

布蘭特油價趨勢圖 / 圖：nasdaq

Arqaam Capital 的研究主管 Jaap Meijer 表示，財政支出的空間實際上非常有限，儘管財政政策在新的一年略有放鬆，但其範圍還是相當有限」。

沙國交通部長 Nabil Al-Amoudi 表示，首都利雅得的新機場也在考慮之中，他說，該王國還計劃整修和擴建 5 座機場，並建造 2000 公里的鐵路。同時，該國也希望吸引 4270 億美元的國内外投資。