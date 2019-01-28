暫時和解35日 S&P估美政府關閉耗60億美元

美國總統川普週五 (25 日) 終於達成協議，暫時性 (35 日) 結束美國歷史上最長的部分政府關閉時間。然而，執政黨與在野黨未達成邊境圍牆的 57 億美元資金前，似乎未來還有關閉的風險。據路透社報導，這次的政府關閉對美國經濟造成了 60 億美元的巨大損失。

S&P 全球評級稱，由於未給付聯邦員工而導致生產力下降，美國經濟在關閉期間至少損失了 60 億美元。S&P 補充，「儘管此次關閉已經結束，但國會的分裂很可能會對商業信心和金融市場情緒造成壓力」。

川普首席經濟顧問庫德洛 Larry Kudlow 此前曾表示，他並不認為停工會對美國經濟造成太大影響。「當政府重新開放時，你會看到 (經濟) 立即反彈」。

在關閉期間，將近 80 萬聯邦僱員被解僱或被要求無薪工作。Kudlow 表示，儘管停工，這些員工仍然「志願」繼續工作，因為他們強烈的「忠於川普總統」。

川普在停工公告期間向無薪員工發表言論，「我將確保所有員工迅速，或盡快的收到他們的薪資，這將很快發生」。

川普還表示，如果他在 2 月 15 日的新截止日期前沒有獲得圍墻預算，他將考慮再次部分關閉政府。

他提到，「我們別無選擇，只能建立一個強大的圍墻或鋼鐵屏障，如果我們沒有得到國會的公平協議，政府將在 2 月 15 日關閉，或者我將使用根據美國法律和憲法向我提供的權利，來解決這一緊急情況」。