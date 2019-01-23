能源盤後─OPEC+減產不如預期 傳俄羅斯、沙國能源部長不合 油價小跌

油價週二 (22 日) 下跌，而原因可能是全球經濟蕭條遏制燃料的需求。同時，美國原油產量攀升至新的高水位，而沙烏地阿拉伯及盟國 OPEC+ 的減產幅度比預期的少。

布蘭特原油期貨收低 1.27 美元，或 2.02% 至每桶 61.47 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 1.08 美元，或 2.00% 至每桶 52.96 美元。

美國汽油期貨價格收低 3.25% 至每加侖 1.418 美元。

天然氣收低 0.253 美元，或 7.81% 至每一千立方英尺 2.986 美元。

沙國週一公布的數據顯示，11 月原油出口量從 10 月的 770 萬桶 / 日增加到 820 萬桶 / 日，產量攀升至 1110 萬桶 / 日。美國政府上周公布的數據顯示，該國原油產量達到創紀錄的 1190 萬桶 / 日。

分析師認爲，他們並沒有預料到幾乎 1200 萬桶 / 日的產量，因週五看到美國石油鑽探平台大幅下降，但沙國的減產還是關鍵。市場對包括俄羅斯在内的 OPEC+ 減產擔憂也推動價格週二走低。

俄羅斯能源部發言人提到，能源部長 Alexander Novak 將無法前往近日於瑞士舉行的達沃斯會議 Davos。Novak 原先計劃於論壇上與沙國能源部長 Khalid al-Falih 會面。al-Falih 近期也批評了俄羅斯的減產速度低過慢，但也不太可能訪問 Davos。

布蘭特油價趨勢圖 / 圖：nasdaq

瑞穗 Mizuho 能源期貨主管羅 Robert Yawger 表示，市場可能開始猜測這兩者不太合得來，因俄羅斯對於減產並不像沙國那樣熱情。

能源投資勝去年？

DNV GL 顧問公司本週進行的一項調查顯示，70% 的能源行業高層計劃今年增加或維持資本支出，而 2017 年此數據為 39%。

DNV 原油和天然氣部門負責人 Liv Hovem 說道，「儘管最近幾個月油價波動較大，但我們的研究顯示，對於更好地應對市場不穩定性和長期油價的跌幅，該行業充滿信心」。

全球經濟放緩

國際貨幣基金組織 IMF 令人沮喪的全球經濟成長預測，以及中國經濟放緩的跡象，都令原油價格壓低，但 2019 年供應量似乎仍在上升中。IMF 週一警告稱，由於國際貿易受限，全球經濟明顯放緩的風險已經上升，並將其 2019 年全球經濟成長預測從去年 10 月的 3.7% 下調至 3.5%。IMF 總裁 Christine Lagarde 於 Davos 表示，增長放緩並不意味著即將到來的經濟下滑，但表示全球增長「急劇下降」的風險已經增加。

中國政府周一的報告顯示，2018 年經濟成長為 6.6%，自 1990 年以來最低。美中貿易戰也影響了其經濟，第四季經濟成長僅達到 6.4%。此外，官方失業率數據顯示去年 11 月為 4.8%，而 12 月則攀升至 4.9%。