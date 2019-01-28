富邦金砸400億元投資高雄興建複合式商業大樓 預計2022年完工

富邦金 (2881) 看好高雄發展，攜手日本三菱集團，將投入 400 億元，於高雄捷運旁興建影城、百貨及旅館等複合式商業大樓，預計 2022 年完工。富邦金旗下富邦人壽去年以權利金 78.08 億元，標得高雄市政府「捷運凹子底地上權案」，該筆土地地上權存續期間 70 年，土地面積 1.16 萬坪，計畫結合影城、百貨及旅館，興建 42 層樓的複合式商業大樓。



富邦金董事長蔡明興表示，此案是北高雄難得一見的方整大面積商業土地，且所在地正是農 16 重劃區，也是當地最精華的商業住宅區，緊鄰高雄捷運凹子底站出口，地理位置相當優越。



蔡明興指出，最近已和日本三菱建設建築師事務所完成設計約，預計年底前動工，將打造成綜合性商場、影城、旅館及商辦的複合式商業大樓，預計於 2022 年完工。