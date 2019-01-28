新光金擬投資純網銀「將來銀行」 數位化通路提升金融普惠性

新光金 (2888) 上週五 (25 日) 召開董事會，決議通過同意由子公司新壽、新光銀參與投資純網路銀行──將來銀行，將來銀行主要股東涵蓋中華電信(2412)、兆豐銀、全聯、凱基銀等夥伴，透過生態圈多元化成員，增加數據的深度及廣度。有感於金融科技對金融業帶來的破壞式創新，新光金已將數位發展定為重要核心策略，2015 年就成立跨子公司的數位金融專案，並推動涵蓋「ABCD(AI、Block chain、Cloud Computing、Data)」的數位轉型行動。



新光金認為，投資純網路銀行具有以下效益：建構新的行銷通路，有利於拓銷保險、理財商品；透過純數位通路的屬性，經營年輕客群；建立更完善的數位金融生態圈，擴大客戶基礎；學習純線上的營運及行銷經驗；透過旗下子公司新壽、新光銀結盟關係企業，結合電信、銀行、保險、超市、保全、能源等多元化的股東背景，將豐富的生活元素帶入金融生態圈中；並且透過生態圈增加數據的深度與廣度，以提升精準行銷及信用風控的能力，進而提升金融的普惠性，並建構出新型態的金融獲利模式。



新光金根據國外純網路銀行的調查結果來看，35 歲以下的客戶占比高達 80%。因此，在以熟齡客群為使用主體的傳統金融模式之外，投入高度行動化與數位化的純網路銀行，即成為新光經營年輕世代客群的重要策略。



未來透過純數位的服務模式，不僅能節省高昂的分行成本，轉而用於實質回饋客戶，透過行動化 (Mobile) 的服務並結合生物辨識，提供快速、便利與安全的服務體驗，尤其純網銀沒有過去老式資訊系統的牽絆，系統架構更能適應敏捷開發的形式，創造流暢服務。