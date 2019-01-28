高盛調查 今年首選投資類別為股票、新興信貸、現金

根據上週於香港舉行的高盛 (GS-US) 會議與會者調查，股票被選為今年最佳全球資產類別，其次是新興市場信貸和現金。

高盛於周五 (25 日) 發布的一份報告顯示，33% 的受訪者認爲今年的首選投資類別為股票，而 25% 則認爲是新興市場信貸。現金被 14% 的受訪者選為最佳投資類別，而 13% 受訪者認爲是已開發市場政府債券。此外，10% 選擇大宗商品，而 5% 則選已開發公司債券。

包括 Timothy Moe 在內的高盛策略師在調查結果中寫道，「投資人認為中國及美國的貿易緊張局勢可能將緩解，至少會維持目前的狀態不變。政治和貿易摩擦被認為是股市面臨的最大風險，其次是經濟放緩」。

近來全球貿易戰加深了經濟的不穩定性，摩根士丹利資本國際 MSCI 全球指數在 2018 年下跌了 11%，是自 2008 年以來的最差表現，其他資產類別也表現不佳。一半的受訪者預計，MSCI ACWI 衡量的全球股票報酬率在今年應落在 5% 至 10% 的範圍內。大約 12% 的人預計會有更好的表現，而 38% 的人則預計今年將持平或下跌。由於該指標今年已目前成長 6.3%，這表明大多數受訪者認爲剩餘時間内，表現相對平穩或下滑。

論地區而言，53% 的人認為亞洲 (日本除外) 表現最佳，而有 21% 則認爲美國將給予優越的表現。按行業區分，科技業有 32% 支持者，而消費者類股獲得了 21% 投票，財務金融則獲 19%。

論到哪個央行會做出驚人的舉動時，美聯準會 Fed Reserve 獲得了超過一半的選票，其中 30% 預計將比預期的更鴿派，而 22% 的人則預計會更加鷹派。共 18% 受訪者認爲中國人民銀行會派選鴿派，而 16% 人則認爲歐洲央行 ECB 將比想像的更溫和。

對於聯準會今年的升息次數，大約 41% 的受訪者預計升息 1 次，29% 認爲 2 次，而 20% 認爲今年不會升息。