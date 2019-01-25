怡和控股閃崩後 高盛和摩根士丹利傳要求取消交易

據知情人士透露，在怡和控股股票周四以低於市場水平成交引致 410 億美元的閃電崩盤後，高盛集團和摩根士丹利要求部分交易對手取消或修改交易。

這些因討論敏感話題而不願具名的人士稱，一些修改要求是以更高價格達成交易。其中一些人士稱，不清楚是高盛和摩根士丹利的盤前賣單引發了股價短時大跌，還是盤前競價中的其他因素發揮了作用。高盛和摩根士丹利的發言人不予置評。

怡和控股周四開盤的異動在新加坡引起了廣泛猜測，當時約有 167,500 股股票以 10.99 美元成交，遠低於前一交易日 66.47 美元的收盤價，然後股價在幾分鐘內反彈。據彭博計算，這意味著按盤前水平賣出股票的人損失了大約 900 萬美元，而買方發了一筆意外之財。

另一位因消息沒有公開同樣不願具名的人士表示，三位做市商的賣單在日內低點成交。這位人士表示，有十多位交易對手搶到了價格低廉的股票。股價暴跌令怡和控股市值一度縮水 410 億美元。

新加坡交易所決定不取消這些交易。新交所在回顧了此次事件後表示，如果賣家不希望按照當時的低價成交，他們有充足的時間撤回訂單。該交易所將股價下跌歸因於盤前賣單遠超過買單，既沒有肥手指也沒有電腦系統故障的責任。