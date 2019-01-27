中國任命易會滿為證監會主席 央行副行長朱鶴新據悉將出任工行董事長

【彭博】-- 新華社周六報道稱，中共中央決定任命易會滿為中國證監會黨委書記，國務院並決定任命易會滿為證監會主席，免去劉士余的證監會主席職務。

彭博稍早引述知情人士對此進行了報道，知情人士並透露，中國人民銀行副行長朱鶴新將接替易會滿擔任中國工商銀行董事長，劉士余將赴中華全國供銷合作總社任職。工行一位駐北京的新聞發言人稱不清楚情況，證監會一位發言人稱沒有相關信息可以提供。中國央行未立即回覆在非工作時段發送的置評請求。

根據工行網站，易會滿自 1985 年加入中國工商銀行，曾任工行多地分行行長職務，自 2016 年 6 月起出任董事長；近年來工行錄得不俗的業績成長，其中 2017 年的淨利潤達到 2,860 億元人民幣，同比增 2.8% 為過去三年最大，而 2018 年前三季度累計淨利潤為 2396 億元，同比增幅超 5%。

劉士余自 2016 年開始出任證監會主席，當時肩負著在 2015 年股災後重塑投資者信心的重擔，他曾痛斥資本市場上存在「野蠻人」、「害人精」和「妖精」，監管層亦對操縱市場者處以了重罰。在其任內 A 股最終實現了納入 MSCI 指數，亦曾努力推動註冊制的施行及獨角獸企業回歸上市，但後兩項隨著去年股市陰跌不止未能實現；監管層自 2018 年 10 月之後頻出政策托舉市場，從馳援民企緩解股權質押風險，到一行兩會接力表態提振信心，但反彈均是曇花一現。中國股市 2018 年為全球表現最差的股市之一，滬綜指年跌幅達到 25%，抹去逾 2 萬億美元市值。

在中美貿易戰激烈交鋒及中國經濟面臨的嚴峻下行壓力下，去年 12 月中央經濟工作會議罕見提出經濟運行「變中有憂」，會上並指出，打好防範化解重大風險攻堅戰，要堅持結構性去槓桿的基本思路，防範金融市場異常波動和共振等，並明確提出了「六個穩」的目標和要求，其中就包含穩金融，並稱資本市場在金融運行中具有牽一發而動全身的作用，要通過深化改革，打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。

中國資本市場亦處於進一步開放中，去年 12 月瑞銀正式成為首家增持內地合資券商股權，得以實現控股的外資金融機構。債券市場上，外資機構持有中國債券比例亦已提高到 2% 以上。