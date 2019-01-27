南六燕巢新廠今啟用 在高雄還有新投資

力爭亞洲不織布產業龍頭的南六 (6504-TW) 高雄燕巢新廠今 (27) 日正式啟用，預計第 2 季正式進入量產，擴增生產純棉不織布及水針不線布生產線各 1 條；同時，南六在不織布產業持續擴展之下，總經理黃和村表示，預計往生技、保養品深入開發，也衝刺醫療應用的領域。

南六高雄燕巢新廠今天正式啟用，高雄市長韓國瑜也親往新廠打氣，營運總部將由現有的橋頭廠於春節之後正式遷入，董事長黃清山指出，南六有持續擴充的計畫，包括中國大陸浙江平湖廠、台灣高雄燕巢、印度等地，在市場競爭下，堅持以高品質產品競爭。

南六董事長黃清山。(鉅亨網記者張欽發攝)

南六高雄燕巢新廠的總投資金額達 30 億元，預計第 2 季量產，開出每月 500 噸純棉不織布及每月 2000 噸水針不線布生產線各 1 條，預計 2020 年開始貢獻全年生產及營收，一年貢獻 20 億元營收，法人預估，今年南六營收成長幅度將達 20%。

同時，南六 25 日獲經濟部投資台灣事務所「歡迎台商回臺投資行動方案」聯審會通過，於高雄市燕巢區成立營運中心與智慧化生產基地，預計總投資金額達 35 億元，並將攜手國際企業在此投入醫療級不織布的開發生產。

南六在高雄的新投資計畫，計畫運用高雄燕巢的 9.5 公頃土地，加上新廠，形成完整營運、研發中心與智慧化生產園區基地，預計投入金額達 35 億元，完工後的年產值增加 25 億元。

南六去年第 4 季營運走強，營收以 18.07 億元創新高，法人預估，全年每股純益將超過 8.1 元。同時，南六原已在高雄燕巢投資 30 億元的新廠區，今天正式啟用，第 2 季進入量產，將為今年業績挹注高成長動能。

南六去年第 4 季單季毛利率也將維持在 20% 水準，2018 年全年營收 67.86 億元，創新高，年增 5.48%。