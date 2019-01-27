〈觀察〉統盟電子將下櫃 中小型PCB廠退場的冰山一角

志超科技 (8213-TW) 將收購旗下統盟電子 (5480-TW) 流通在外股權，統盟預計將在 3 月 29 日下櫃，也將撤銷公開發行，這是首家上櫃 PCB 廠，由同業投資、收購而撤出資本市場的案例，突顯出 PCB 產業「強者恆強」的鐵律。

PCB 產業進入門檻不高，一直以來呈現買得到設備就買得到技術的產業景況，但是中小型 PCB 廠目前的狀況是市場供過於求，小廠獲利相對低、且股價也低，無力在市場進行大資金募集，更不利於技術升級；技術不升級難以得到有利的訂單，如此一再上演惡性循環，在如此不利的環境下，中小型廠經營者，必然要做出抉擇。

過去以來，包括九德、祥裕、晟鈦、統盟、宇環、永兆、弘捷、華韡等中小型 PCB 廠原經營者，陸續退出經營，接手者則改朝旅遊服務、電商、文創或影像等事業，其中，只有楊氏家族退出經營圈的統盟，及宇環因獲志超投資及奧援，目前仍以 PCB 業為主要經營項目，但統盟目前也將下櫃併入志超集團。

志超 2008 年 6 月投資統盟電子，目前直接控有統盟 50.21% 的股權，志超決議將由志超科技以每股 15.5 元的價格收購統盟電子流通在外 49.79% 股權，完成之後，統盟將納為志超 100% 持股子公司。目前，志超手中除擁有統盟電子外，仍掌握有另一家在 2010 年 9 月投資的上櫃 PCB 製程廠宇環科技 (3276-TW) 的經營權。