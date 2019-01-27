〈觀察〉國銀海外設點一窩蜂搶進 在地化經營才能走的長遠

我國銀行家數多、同質性高，競爭十分激烈，看好海外市場高利差，銀行近年來積極拓展海外據點，從西進、南向現在又重返美國市場，幾乎每個市場都是一窩蜂搶進，但想要在海外拚出好成績，除鞏固台商，更要懂得深耕當地客戶，才能走得長遠。

觀察我國公股行庫海外布局動向可發現，幾乎都是集體朝同一個方向前進，從一開始西進搶設分行，隨著中國景氣趨緩、政策改弦易轍改為南向，插旗菲律賓、柬埔寨等市場，現在則將經營重心鎖定美國。

第一銀行與彰化銀行從去年起，先後宣布將再度揮軍美國市場，準備到休士頓設立分行搶美國南方市場，原因不外乎美元放款利差較高，幾乎是新台幣的 2 倍，對於以企金放款見長的公股行庫而言，誘因十足。

目前國銀美國市場主要以紐約、洛杉磯為主，其中紐約分行因美元利差高、客源穩定，經常是海外獲利主要來源之一，洛杉磯去年也有逐漸崛起之勢，看好美國市場前景，銀行開始將目標鎖定美國南方，準備搶進當地產業商機。

行庫主管說，美國雖有經濟衰退隱憂，但長期來看是個穩定的經濟體，即便聯準會升息循環可能即將邁入尾聲，但美元放款利差怎樣都比新台幣高。

觀察目前國銀海外市場，主要以台商客戶為主，且在客源有限、銀行家數越來越多的情況下，為搶生意，最後不免走向殺價競爭搶客一途，進而壓縮利差。

事實上，根據立法院去年底發布的預算報告，國銀行海外分行多半以台商為主，在業務同質性偏高情況下，恐加劇經營風險並影響獲利。以過去兩年設點大熱門的柬埔寨來說，公股行庫中的第一銀行、合庫銀行與兆豐銀行就有 17 個據點，在有限的市場客源情況下，各家能取得的獲利有限。

國銀主管強調，海外設點成本高，尤其在法遵與反洗錢意識高漲的年代，銀行前進新市場前，一定是深思熟慮後的決定，除了國際政經變化無法控制的外力因素外，未來也會積極耕耘當地客戶，力推在地化業務，融入當地市場，提升獲利比重。