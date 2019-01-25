元月紅包行情發酵 台股總市值本週衝上30兆

台股元月紅包行情發酵，今 (25) 日交易量衝破千億關卡，推升加權指數站上 9,969.61 點，週漲幅 1.36%，全體上市公司總市值衝上 30 兆元。

根據證交所統計，截至 1 月 25 日止，全體上市公司總值共 30.66 兆元，較上週 29.66 兆元增加 3990 億元，增幅約 1.34%。

本週台灣 50 指數收盤為 7,483.13 點，較上週的 7,354.15 點，上漲 128.98 點，漲幅 1.75%，寶島股價指數收盤為 11,414.59 點，較上週上漲 1.42%。

產業別指數方面, 以汽車類指數漲幅 4.35% 居冠，跌幅則以油電燃氣類指數下跌 1.70%，跌幅高居產業之冠，另外，未含金融類指數上漲 1.44%，未含電子類指數上漲幅約 0.58%，未含金融電子類指數上漲 0.45%。

根據證交所統計，本週集中交易市場總成交金額為 4,385.82 億元，全體上市股票成交金額為 3,950.39 億元，股票成交量週轉率為 1.09%。

各產業上市股票前三名分別為：半導體類 962.90 億元，占比 24.37%、電子零組件類 635.64 億元，占比 16.09%、光電類 459.02 億元，占比 11.62%。

成交量週轉率前三名產業分別為：電子零組件類 3.78%、光電類 2.14%、電機機械類 2.02%。

證交所表示，今年以來累計 18 個交易日中，集中市場總成交金額為 1.65 兆元，市場日平均成交金額為 920.22 億元，股票成交量週轉率為 4.16%，股票日平均成交量週轉率為 0.23%。

