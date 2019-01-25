外資狂買158億 買超手筆創一年半新高 半導體、面板雙虎受青睞

台股今 (25) 日在台積電揮軍之下，終場大漲 92.49 點，收在 9969.61 點，單周上漲 133 點，周線連三紅。而台股在 12 月 5 日跳空跌破萬點之後，今天反彈創波段新高，助攻指數強彈的推手就是三大法人，三大法人合計買超 192.05 億元，其中，外資買超 158 億元，加碼金額不但是今年最高，更創 2017 年 6 月 26 日、一年半以來新高，顯示大搶紅包準備過年。

外資買超 158.3 億元，投信買超 6.01 億元，自營商買超 27.71 億元，三大法人合計買超 192.05 億元。

外資在 2017 年 6 月 26 日買超 171 億元之後，雖然台股直到去年第四季才因為股災跌破萬點，但這一年半以來，外資買超的金額就再也未見如此大手筆；外資今天一口氣大買 158.3 億元後，外資不但連買 7 天，統計今年以來，外資更已買超 318.66 億元，逐步揮別去年 12 月單月大砍 668.6 億元的慘烈。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5892 口至 32632 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 9416 口至 61112 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 7603 口至 31410 口。

再看外資個股操作，外資買超前 10 名個股：緯創 25107 張、友達 20845 張、中信金 19516 張、華邦電 19270 張、聯電 16981 張、台積電 15831 張、群創 13917 張、元大滬深 300 正 2 獲買超 13788 張、中鋼 13535 張、華南金 10225 張。可以發現電子權值股如晶圓雙雄、面板雙虎，以及金控權值股都是外資抱股過年的標的。

外資賣超前 10 名個股：富邦 VIX 遭賣超 12708 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 8423 張、富邦金 7648 張、國泰金 7544 張、中環 6990 張、新光金 6135 張、長榮航 5179 張、京元電子 4928 張、大成鋼 4638 張、奇美材 3940 張。

外資雖然近期持續押寶金控股，但卻依舊對壽險金控砍殺不手軟，富邦金遭連賣 12 天、累計賣超 7.9 萬張，國泰金更是連續賣超 18 天、累計賣超 13.5 萬張，新光金也被連賣 11 天、但累計賣超卻高達 16.5 萬張。

投信買超前 10 名個股：京元電子 2855 張、長榮航 1708 張、緯創 1706 張、欣興 1391 張、上詮 1349 張、上緯投控 1030 張、同欣電 1026 張、順德 843 張、頎邦 783 張、神基 736 張。

投信賣超前 10 名個股：大成鋼 2417 張、開發金 1877 張、上海商銀 1776 張、啟碁 1613 張、台肥 1206 張、台表科 890 張、中鋼 800 張、中華電 697 張、宣德 454 張。

自營商買超前 10 名個股：元大滬深 300 正 2 獲買超 84412 張、元大 S&P 原油正 2 獲買超 13020 張、富邦上証正 2 獲買超 12783 張、元大高股息 10085 張、國泰中國 A50 正 2 獲買超 8914 張、元大台灣 50 獲買超 4277 張、台新 MSCI 中國正 2 獲買超 3420 張、元大全球 AI 獲買超 2936 張、元大台灣 50 正 2 獲買超 2158 張、國泰中國 A50 獲買超 1995 張。

自營商賣超前 10 名個股：元大台灣 50 反 1 遭賣 54689 張、富邦 VIX 遭賣 10052 張、富邦臺灣加權反 1 遭賣 2389 張、國泰臺灣加權反 1 遭賣 1723 張、大成鋼 1490 張、元大 S&P 原油反 1 遭賣 1384 張、旺宏 1296 張、彩晶 688 張、南亞科 555 張、台表科 519 張。

整體來說，外資在期現貨持續同步作多，且台股今日呈現量價齊揚，後續上檔或有萬點賣壓出籠，惟從技術面來看，日 K 連二紅增量並沿五日線續創反彈新高，日 KD 指標高檔出現鈍化，且出量攻擊態勢明確，只要國際股市氣氛仍好，外資持續捧場，封關前再戰萬點可期。