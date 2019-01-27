外資回補台股狗年封關挑戰萬點 留意三大風險

台股距離農曆年封關只剩 3 個交易日，25 日在權值類股領軍下，加權指數帶量上衝 9969 點，投信認為，台股近期隨國際股市回穩，外資態度偏多，只要國際未有重大利空，預料元月紅包行情可望延續，金狗年封關可望挑戰收復萬點。

但富蘭克林華美投信提醒，目前股市反彈主要反映美中關係和緩、聯準會暫緩升息之預期，後續仍須留意三大風險，包括：美方對華為事件的態度、聯準會政策意向變化等變數，以及美國政府關門超過一個月，對經濟的衝擊勢將逐步顯現。

全球股市反彈，外資也回頭回補台股，不僅在現貨市場買多於賣，在台指期及台指選擇權也都握有高水位的多單部位，台股 25 日成交值 1117.04 億元，這也是今年以來，二度出現 1000 億元以上量能，今年以來台股周線已經連 3 紅，距離重返萬點僅半步之遙。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國企業財報陸續公布，美國半導體類股在財報行情加持之下，引領費城半導體指數、標普 500 指數與那斯達克指數同步收紅，帶動台股相關供應鏈同聲慶賀上漲。

以基本面來看，廖哲宏表示，蘋果手機需求疲軟，半導體進入庫存調整已經成為「市場共識」，科技股上半年樣貌將愈來愈明晰，除了半導體、光學龍頭股將左右盤勢外，其他像是 AI、雲端、車用電子、物聯網及 5G 持續是盤面亮點。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，從近期各界關注美股 2018 年第 4 季財報來看，雖反映貿易協商不確定性促使科技業景氣進入短期整理，但由技術進步帶動的長期動能持續，美半導體個股財測釋出利多風向，因而激勵股價上揚，加上高速、邊緣運算發展趨勢明確，相關題材獲市場認同，科技業類股後市可期。

從近期消息來看，周書玄表示，AI 時代正逐步成形，高盛等機構法人預估，到 2025 年，AI 所負責的工作程序數目年均複合成長率高達 4 成，GPU 將大幅成長，未來運算晶片需求勢將帶動半導體產業向上。

另外，半導體權值法說會定調半導體今年市況大致持平，景氣低點狀況日漸明朗，美半導體設備廠亦指出今年下半年產業供需調整可望告一段落，驅使市場利空出盡操作，待占台股比重高的半導體族群營收增速開始加溫，可望領漲台股實質重返多頭行情。

