美股盤中─政府關門與貿易戰可望有解 道瓊上漲逾280點

美國股市週五中場上漲，道瓊可能連續五週週線收高。投資人未在意英特爾財報不佳，焦點在政府關門可望很快獲得解決，以及中美貿易戰可望有所進展。

預期聯準會 (Fed) 可能結束縮表，時間較預期為快，亦增加了股市利多。

台北時間 00:12

道瓊工業平均指數上漲 268.61 點或 1.09% 至 24821.85。

Nasdaq 指數上漲 84.31 點或 1.19% 至 7157.77。

S&P 500 指數上漲 26.69 點或 1.01% 至 2669.02。

華爾街日報報導，聯準會 (Fed) 已較預期更接近結束縮減資產負債表。Fed 的決議正是投資人的主要考量。

財政部長梅努欽有關中美貿易協商的談話，亦增加了投資人信心。他說，雙方在談判上已有大幅進展。

英特爾公布，第四季獲利高於預期，但營收低於預期。該公司預期 2019 年，營收成長僅 1%，第一季每股獲利 87 美分，較華爾街預期低 14 美分。

政府關門的嚴重性，週五再度獲得突顯。FAA 週五停止了紐約 LaGuardia 機場的部份航班，因為缺少空中交通管制人員。交易員預期，政府關門影響擴大，可能迫使共和黨與民主黨至少達成短期和解。

美國參院持續找尋結束政府關門的方式，目前政府關門已進入第 35 天。一個跨黨派議員團體說，他們在參院提出一套修正案，讓四分之一的政府部門暫時重新開門。

川普總統週四亦說，如果參院共和黨領袖 Mitch McConnell 與參院民主黨領袖 Chuck Schumer 達成結束關門協議，他將會支持。

投資人亦持續注意中美貿易談判。週四，美國商務部長羅斯說，與中國進行的貿易談判，遠未結束。該談話使得股市受到壓力。

在羅斯發表談話幾小時後，財政部長梅努欽說，他盼望下週與中國副總理劉鶴進行會談。