〈鉅亨看世界〉石油幣將隨馬杜洛殞落？

隨著委內瑞拉反對派領導人瓜伊多 (JuanGuaidó) 宣布自己是該國的臨時總統，旨在推翻目前執政總統馬杜洛 (NicolásMaduro)，而這也為馬杜洛曾大力推行由原油實質資產支持的加密貨幣：石油幣 (Petro)，帶來重大的不確定性。

石油幣，是全世界首個由國家發行的法定加密貨幣，也一直是重大爭議的源頭，馬杜洛曾經宣稱它是委內瑞拉的未來，並認為該國的經濟前景與政府支持的石油幣有著千絲萬縷的關聯。但批評人士認為，這只不過是一個現金匱乏的政府提高強勢貨幣的手段，並指責委內瑞拉是世界上惡性通貨膨脹率最高的國家。

委內瑞拉總統馬杜洛曾宣布，要將加密貨幣石油幣的價格一次性提高 3 倍，使 1 石油幣的價格達到 36000 主權玻利瓦爾。

當初，石油幣開始推行的原因在於，美國的制裁不僅嚴重削弱了委內瑞拉的經濟，而且還使該國極度缺乏強勢貨幣，這也是造成惡性通貨膨的原因。如果除去美元作為全球貿易和儲備貨幣，石油幣本應為委內瑞拉提供新的外國投資來源，以繞過由美國當局管轄的全球金融體系。

以國際形勢來看，俄羅斯誓言保衛馬杜洛，而美國政府則已宣布支持瓜伊多。昨日，瓜伊多宣布自己出任該國臨時總統後，美國總統川普立刻宣布外交承認，加拿大、哥倫比亞、智利和秘魯等國，也隨後相繼承認瓜伊多政權。

如果瓜伊多成功推翻馬杜洛，那麼石油幣可能面臨停產或是進行大幅改造。

美國當局從一開始就反對該幣，在石油幣的 ICO 期間，美國政府更明令若美國公民投資石油幣是非法行為。事實上，至今也從未有任何證據表明石油幣被任何有信譽的交易所列入。經濟制裁撤銷和經濟關係的正常化將使石油幣變得多餘，但如果瓜伊多並未成功推翻馬杜洛政權，石油幣可能將持續挑戰美國的全球金融霸權。

儘管面臨政局不穩的情勢，委內瑞拉已經是世界上最多產的點對點加密貨幣交易國之一。當地貨幣和美國制裁帶來的通貨膨脹使得當地居民擔憂貨幣儲蓄的價值正在消失，數位資產因此受到市場歡迎。即便與美國經濟關係的正常化，該國可能也不會放棄對加密貨幣的支持。與此同時，比特幣在委內瑞拉長期以來一直很受歡迎，瓜伊多就曾對該資產表現出了熱情，並在 2014 年第一個比特幣交易所抵達委內瑞拉時表達了支持。