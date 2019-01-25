【華冠投顧】5G概念《穩懋》本週狂奔24%　矽晶圓《台勝科》今天接棒衝 布局低基期《被動元件》抱股過年

◆盤勢分析

昨日提到「台股 "大盤委賣張數" 還不算降到低檔位置，不過從融資餘額逐日創低可知籌碼流向趨於良性，多頭控盤態勢不變，整理亦有接近末端之跡象」。言猶在耳，今日台股隨即在費半指數飆升、亞股大漲氛圍下，由電子權值股領軍放量跳空再創反彈新高，終場大盤 + 92 點，OTC 指數 + 0.8%。

台股封關進入倒數計時，從 "大盤委賣張數" 還沒降到低檔可知丙種資金關帳及長假賣壓尚未竭盡，加上台股連續墊高多多少少也會造成市場出現惜售心態導致賣壓遞延，因此操作上不須過度急躁。

今天因為外資大買 158 億、成交量明顯放大，所以足以支撐節前賣壓，但是下週一若無更大利多加持，只要量一縮就很容易回檔，此外大盤日 KD 指標也於高檔出現頂背離訊號，這邊短線不宜追高。

＜操作策略＞

台股即將封關，要不要抱股過年？該抱哪一類型個股過年？是現階段的操作重點。由於台股線形逐漸扭轉，就線論線自是跟緊趨勢抱股過年，但在標的之選擇上，可將正乖離過大甚至高檔放量之持股獲利入袋，轉進年前洗盤接近尾端之個股。

邏輯上，假使春節期間國際股市表現不佳，那麼年前就已經大漲的個股自然修正壓力較大，還沒表態的個股下檔風險較小，反之，如果春節期間國際股市表現亮眼，年前刻意壓縮清洗浮額的個股正可藉勢發動，所以封關前可作一些持股上的調整。

＜抱股選擇＞

舉例來說，週一分享的學員持股《3105 穩懋》，本週狂奔 24% 來到去年八、九月間的套牢壓力區，加上月線正乖離已大又高檔放量，今日就不客氣地把這種到手的紅包先放進口袋。

而上週五盤後分析文及本週三盤中戰情都提醒過的「矽晶圓族群的 3532 台勝科、3016 嘉晶、6182 合晶」，因為上週五龍頭《6488 環球晶》遇利空而這些個股卻逆勢不跟跌，按照近期台股「利空不跌、利多會漲」的慣性，反倒是短線切入的良機，通通轉強拉上去了！雖然短線漲幅拉開，但就中長線而言還是位於低基期位置，在下檔風險有限之下，就可列為抱股的選擇。

此外像是昇楷幾乎天天為大家分析的 "被動元件族群"，今天同樣放量上攻，由本波領頭羊《2492 華新科》創反彈新高帶動，歷經大摩連續唱衰的龍頭《2327 國巨》也重上季線，距離 12/13 大摩首次降評利空當天高點也已經不遠，若正式突破便可完成型態上的「破底翻」走勢，最弱的龍頭一旦回神，整個族群將有機會進一步轉強並發動台股年後的滾量結構。當然，抱股過年少不了這個族群。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

