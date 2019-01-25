【華冠投顧】黑天鵝越多，大盤為何越會漲？？？控盤者跟你想的不一樣！！

◆盤勢分析

焦點個股：6488 環球晶、8215 明基材、3105 穩懋、2344 華邦電、2492 華新科

台股今日受美股費城半導體指數強漲 5.73% 激勵，由 2330 台積電帶領半導體相關族群如 MOSFET + 矽晶圓族群…… 連袂上漲，亞洲股市今日搶搶滾，台股上市櫃指數同創今年新高，半導體上市權值股 3711 日月光投控、2330 台積電（漲 3.5 元）、2454 聯發科、2303 聯電，及矽晶圓 6488 環球晶⊕【鎖單 3,502 張】、3532 台勝科、3016 嘉晶、3707 漢磊、5483 中美晶、6182 合晶，砷化鎵 3105 穩懋，DRAM 2344 華邦電。非半導體部分被動元件 2492 華新科、2327 國巨，面板材料 8215 明基材、4960 誠美材，5G 題材 3363 上詮、4909 新復興等一起上攻拉抬指數，大盤盤中大漲超過百點，收盤大漲 92 點，成交量增 1,117 億！！OTC 指數再漲 0.8%，成交量增達 352 億！！

親愛的好友，你有沒有發現…… 大盤果然如幸運星老師計畫的一樣……2019 年準備旺 99 發 99 囉！！大家都問老師…… 奇怪了！！景氣這麼差 + 中美貿易戰無解中 + 兩岸關係持續惡化…… 黑天鵝滿天飛…… 為何利空不跌…… 大盤還能攻高？？飆股也開始滿天飛？？？WHY？？？

【今日節目特別告訴大家「控盤者的秘密之主力心理學」…… 記得專心收聽今晚節目……】

2018 年讓投資人套最深 + 砍最凶的人氣族群：被動元件二巨頭與矽晶圓四劍客今天都開始動起來了…… 還會再漲嗎？？？好事會發生嗎？？？金狗年最後三個交易日，要抱股過年嗎？？？

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。