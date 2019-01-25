網家旗下PChome24h購物去年電競業績年增近200% 九大品牌業績破億

電競電玩熱潮持續在全球引爆，根據市場研究機構 Newzoo 指出，2018 年全球遊戲市場規模上看 1,379 億美元，預估 2021 年將成長至 1,801 億美元，看準成長動能強大的電競領域商機無限，各大廠牌近年來紛紛積極投入戰局！網家 (8044) 旗下 PChome24h 購物也宣布，站上 2018 年整體電競業績年成長近 200%，其中，ASUS、Acer、HP、MSI、Lenovo、GIGABYTE、Logitech、SONY PS4、Nintendo Switch 等九大電競電玩品牌的全年業績更是大幅突破億元大關。 PChome24h 購物進一步指出，綜觀站上的銷售成績與市場研究機構 GfK 的台灣全零售通路銷售數據，交叉分析顯示，2018 年全台 PC 及 NB 的銷量表現不論在實體通路或全通路，均呈現負成長，然 PChome24h 購物不畏市場衰退，繳出銷額、銷量雙雙逆勢成長 30% 的成績單，同時，電腦螢幕的銷量也強勁成長超過 30%，不只優於其他整體虛擬通路不到 4% 的微幅成長，更大幅超越實體通路的負成長，此外，電腦周邊如硬碟、滑鼠、鍵盤亦獨霸虛擬通路銷售冠軍，市佔率已超過一半以上。



玩家眾所期盼的遊戲盛會「2019 台北國際電玩展」本週熱鬧登場，PChome24h 購物為積極搶攻開春首波遊戲商機，自 1 月 18 日至 29 日也盛大舉辦「玩所未玩－線上電玩展」，結盟上百家國內外 3C 大廠牌助陣，其中，繼雙 11 獨步全球、開賣售價逼近 30 萬元的宏碁電競座艙 Predator Thronos 後，今再度搶下要價超過 8 萬元的 NVIDIA 最新一代 TITAN RTX 頂級顯示卡的全台獨家銷售權。



此外，PChome24h 購物也提到，今日開跑的「PS4 史上最強限時優惠」掀起火爆搶購熱潮，開賣不到三分鐘旋即創下站上 PS4 歷年來單日銷售最佳成績，更賣破 2018 年雙 11 當日銷量的逾 10 倍，今年將以「品牌深耕廣耘策略」持續掠奪 3C 全通路市占率。

