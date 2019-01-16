網家新服務上線 可繳電信帳單 首波攜手遠傳

看好持續成長的行動支付市場，網路家庭 (8044-TW) 今 (16) 日宣布，旗下子公司 Pi 拍錢包推出全新支付服務─「電信帳單綁定付款」，首波與策略合作夥伴遠傳電信合作，提供用戶更多元的付款選擇。

Pi 拍錢包除了以玉山 Pi 拍錢包信用卡帶動行動支付消費，正積極擴充服務範圍再，此次透過「電信帳單綁定付款」，網家看好，可將觸角延伸至無信用卡族群。

Pi 拍錢包營運長韓昆舉進一步說明，今年起將拓展跨產業合作的場景金融，首波與積極推動數位轉型的遠傳共創夥伴生態圈，希望藉此開發尚未接觸行動支付的新用戶。

Pi 拍錢包「電信帳單綁定付款」功能鎖定未持有信用卡或沒有信用卡使用習慣的消費族群，提供單筆付款金額上限 9999 元的支付服務，消費者只要於 Pi 拍錢包 APP 中點選個人 (我的) 帳戶中「電信帳單」 欄位輸入手機門號、輸入 OTP 驗證碼，即可成功綁定遠傳電信帳單付款，還可透過「支付設定」功能，將「電信帳單綁定付款」選定為預設的支付工具。

據資策會 MIC 調查指出，去年行動支付普及率已達 50.3%，網家希望以 Pi 拍錢包布局各種生活消費場景，主要支付場域已包括交通運輸繳費、PChome 線上購物的網購消費、日系藥妝美妝、量販超市、連鎖超商、居家修繕等多通路，成為集團另一大成長動能。