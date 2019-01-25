神基本業、轉投資皆美 今年高股息可期 法人大買 波段漲幅逾兩成

神基 (3005) 強固型筆電品牌與車用零組件業務暢旺，去年營運再創新高，全年 EPS 可望上探 3.8-4 元，展望今年成長亦明確，業績續創新高可期。因成長展望佳，加上高股息政策，以及低本益比效應，法人 11 月底以來買超神基股票積極，推升該股一路從 11 月底低點 36.45 元上漲至近期最高 44.9 元，波段漲幅逾 23%。



據了解，神基強固型電腦品牌業務在美、歐的佈局效益逐漸發揮，市佔率持續擴大，穩居第二大品牌地位，因此近年不論銷售量與營業額貢獻都是年年增長，今年預估也持續向上。



至於車用零組件業務，因發展 ADAS 先進駕駛輔助系統以及新能源車市場，產能不敷需求，預估新產能第二季開出之後，今年業績成長上看兩成，成為神基營運成長的新動能之一。



而旗下持股近四成的航太扣件業者豐達科 (3004)，本月股價狂飆四成至 84 元，去年以來受惠客戶新引擎推出，帶動業績成長，去年 EPS 估超過 5.5 元，刷新紀錄，其中第四季 EPS 上探 1.5-2 元，日前公告 12 月 EPS 已達 0.55 元，換言之，單季貢獻神基獲利可望達 3-4 千萬元。加上旗下金屬機殼廠華孚(6235) 發展新能源車市場有成，轉投資加分顯著。



另一方面，去年獲利創高，神基今年配息狀況備受矚目，市場預估將不低於去年的 2.5 元，有機會上探 3 元，如以此計算，神基今年股息殖利率可望高達 6.5-7% 之間，股東豐收。