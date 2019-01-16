創業家、網家年節商品業績成長上看五成 年前再迎採買高峰

農曆新年即將到來，創業家 (8477) 旗下電商平台生活市集觀察站內數據指出，「年節伴手禮盒」、「過年送禮禮盒」等關鍵字搜尋度在近一個月內大幅成長超過 4 倍，顯示消費者對春節伴手禮的需求自 1 月份開始快速升溫。此外，根據生活市集過往數據，年節伴手禮的採辦高峰通常在年前兩週大幅湧現，可望再為 1 月整體業績再注入一波強勁動能。而根據網家 (8044) 旗下 PChome 商店街年貨大街熱銷排行榜來看，首波最熱銷年貨前三名出爐，分別是：套裝年菜、高檔食材、點心零嘴，特別是銷售第一名的團圓年菜隨著年節將近熱賣潮仍持續著，今年的銷售狀況與去年同期比已成長五成。



商店街個人賣場營運長黃淑琳指出，從數據發現民眾準備年貨愈來愈仰賴網購，加上對於過年購物採買年貨的要求，大多希望能快速便利處理，這也反應在網購年貨類別的銷售數字上。依據商店街歷年來年貨大街銷售統計，最熱賣的指標品項就是食品類的年貨商品，而今年特別以組合年菜最受到大家歡迎；包括名店的年菜、媒體得獎作品或實體老店年菜，今年的銷售狀況與去年同期比成長五成。



生活市集則統計站上 1 月至今銷售數據，公布《十大熱銷年節伴手禮排行榜》，綜合觀察銷售趨勢，發現消費者在挑選年節伴手禮有三大準則：年節味、品牌力、健康風。整體而言，生活市集 1 月迄今年節伴手禮盒銷量已較去年同期成長 1.7 倍，除了因今年農曆年時間較早，更受惠於大眾消費習慣逐漸改變，網購平台已成為消費者重點年貨採購管道。