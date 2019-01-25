美國政府關門 下週股市將開始有所反應

部份政府關門近來成了消息主軸，但目前為止，其對股市的影響，尚不明顯。美國部份政府關門進入了第 34 天，自僵局開始後的第一個交易日以來，S&P 500 大漲了 14.5%，幅度不可謂不大。

但分析師說，這種情況最快下週可能反轉。川普政府現在已警告，若政府關門持續太久，則第一季經濟成長將非常接近 0%。

Informa 金融情報公司分析師諾曼 (Ryan Nauman) 說：「政府關門尚未具體影響股市，但已削弱消費者與企業的信心，若再持續幾週，將開始對經濟造成嚴重衝擊，股市亦將受創。」

PhaseCapital 公司執行長戴帕莫 (Michael DePalma) 亦說：「民眾已在談論政府關門，當然就會造成衝擊。目前已影響了市場信心，只是尚未具體顯示在經濟數據中。」

他說，下週，情況可能改變。美國勞工部下週將公布 1 月就業報告，如果有經濟減緩的證據，投資人就將會做出反應。

Capital Economics 公司週四發布研究報告指出，由於國會通過，川普也簽署了一項法案，保障休假的聯邦員工薪資，這些員工仍被視為處於就業狀態。但估計約有 400 萬私人企業員工依賴聯邦商業合約，所以政府關門可能間接對私人企業員工造成了衝擊

此外，一項對家庭進行的調查將視這些受到衝擊的私人企業員工為失業人員，結果失業率可能因而上升。戴帕莫說，這項利空因素，加上稍後公布的其他經濟數據，可能會增加股市的波動。

若政府關門無法很快結束，則第一季國內生產毛額 (GDP) 成長可能接近 0%。但這些失去的經濟動，可能於春季獲得彌補。然而美銀美林分析師 Joseph Song 警告，消費者信心惡化可能意味，失去的消費已無法獲得完全的彌補。