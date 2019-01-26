節省預算、寬敞不打折 套房價格的派對空間

文字、 攝影 ‧ 張智強

首都總是事事昂貴，為了平衡預算，若在這類城市居住 3、4 天，也許其中 1、2 天住進五星級旅店，其他時間就找間不錯的三、四星或價位稍低的設計旅店，不但可省點經費，也可嘗試不同風貌的居所。

然而，那不代表對品質和大小就要有所妥協，有時候，入住三星（或小型）旅店要得到超越五星享受的秘訣，就在不吝擇其最好的房間挖寶，有時物超所值的程度，令人入眠後也依舊忍不住微笑。

6 公尺超高閣樓

長窗設計與陽光同居

那一夜，我在入住維也納的客房後，臨時起意舉辦派對。30 坪的空間裡，湧進了來自英國、義大利等地的 20 多個朋友，偌大的陽台被積雪鋪置成一片銀白遊樂場，參差錯落的腳印則成了立體飾品。整晚不斷的香檳和歡笑聲，讓內心都溫暖得如夏日午后⋯⋯。而這一切，不過是約 4 百歐元（約合新台幣 1 萬 4 千元）的代價。

瑞陶斯偉恩與設計旅店對我而言不只是節省花費的選擇，而是「比五星級更好的地方」，價位只是額外的福利，尤其是入住它最大的 Penthouse（Atelier Suite）閣樓房間。

真正說來，在這間旅店的閣樓不能說是個房間，而是一個 6 公尺高工作室的規模，當光線透過斜落 30 度角的長窗灑進室內，我可以想像在此處進行創作會是件多麼幸福的事。所有的家具尺寸其實都挺實在，只是擺進客房中卻仍顯得小巧而空曠，一個人入住實在太可惜了，光是浴室都可以自成一獨立房間，我甚至可以在裡頭跳起迴旋舞來。

正如其名，這是間以酒和設計為主題的精品旅館，39 間房間都是以奧地利當地酒莊為名，房門印有各酒莊酒標，每間房會向一個特定釀酒師致敬，更提供多達 450 多種奧地利葡萄酒，對我這個酒鬼來說可謂完美極了。

樓中樓設計

讓 14 坪空間加倍放大

有些旅店從外觀到整體上看似無奇，但如果你選擇了它最頂級的房間，卻有可能以一般五星套房的預算，入住令人驚豔不已的超豪華空間，而且就這麼僅此一間獨一無二。

走出澀谷車站步行 3 分鐘後，澀谷格蘭貝爾旅店位於鬧中取靜的巷弄小斜坡上，周圍瀰漫一股民居社區的優閒和親切感，旅館外表就如一間平凡無奇的商務旅館，甚至還帶著愛情旅店（love hotel）的味道。然而，我住過其新宿的另外一間分店，價位和空間寬敞度上都算物超所值，因此對其還是有初步信心。況且，從街道上抬頭往上看，就可看見它頂樓如玻璃溫室般、兩層樓高的房間，獨樹一格的姿態，讓人十分好奇。

走進室內，旅店的設計平穩舒適，在商務旅館的典型外又添上新時尚質感，簡單素雅。走進我的套房（Penthouse Suite）時，真的感覺自己撿到寶了！與其說它是客房，不如說是間樓中樓公寓，那有如白蟒盤踞的螺旋梯，在任何高檔旅館中都是少見，將樓上有著按摩浴缸的浴廁分隔出，既私密又充分獨立的氛圍，雖說坪數不算大，但超高的樓底使得空間加倍豪華。

而足足有 2 層樓高的落地窗，令整個天台套房充滿特殊的閣樓情調，也讓原本 5 百多平方呎（約 14 坪）的面積看起來更大更闊綽。從房間往外望，整個澀谷甚至遠處的新宿景觀都盡收眼底，與東京同步的天光也能充分引入室內，無遮無擋，幾乎用不著電燈的光源。陽台的空間也足以容納多人把酒言歡，在東京已是非常奢侈的享受。

投宿此處，不找朋友來開一晚派對太可惜了。客廳那從樓頂垂掛而下的吊燈可以調校燈光，這下連酒吧的行程都省了，將光線調至曖昧的紫紅色那便是另一煽情世界，不須太多酒精就能暢所欲言，抱怨客戶起來也十分有勁，想醒酒時，又再調至日光模式，然後一本正經的聊聊當代建築設計趨勢。

對我而言，這間格蘭貝爾旅店的頂樓套房，無論位置或景觀都是一流，更何況那算是相宜的收費。

來源：《商業周刊》 1628 期

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