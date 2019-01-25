貿易戰趨緩+聯準會轉鴿派 投信看好特別股賣壓趨緩 可望重啟漲勢

去年第 4 季全球股市震盪整理，但特別股卻反其道而行，其中 S&P 美國特別股總報酬指數從聖誕節以來，呈現 V 反轉上揚，截至 1 月 22 日為止，18 個交易日內就上漲 6.2%。投信認為，在貿易摩擦趨緩與聯準會立場轉向鴿派後，賣壓有趨緩跡象，在資金重新進駐後，可望創造新的波段行情。

特別股性質與股票一樣，但性質較偏向固定收益資產，可提供相對穩定現金流來源，發行企業多具一定規模，並大部分有投資等級信評。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，特別股從 2018 下半年開始，受到美中貿易戰影響，呈現反覆修正格局，但隨著美中貿易和談曙光浮現、聯準會立場轉鴿，使得特別股賣壓稍有趨緩。

投信認為，特別股已有超跌跡象，加上適逢會計年度切換亦提高資金重新進場意願，均支持特別股近期表現正面。

從籌碼面來看，全球主要特別股主、被動式共同基金累積贖回比率估計介於 8.5% 至 24.4%，顯示一定部分的中長期資金已經出場，意味現階段特別股市場籌碼面相對乾淨。

此外，規模最大的特別股 ETF(PFF) 在 2018 年 12 月 21 日當周大幅贖回 785 萬股後，連續三周贖回股數僅約 300 萬股，考量潛在回補動能與反彈過程中賣壓持續減輕，在未有重大國際利空訊息衝擊下，特別股可望上演反攻行情。

余冠廷認為，特別股具相對高息優勢是重獲資金青睞的一大誘因，在波段修正幅度抵歷史均值後，近月回升 6.2% 尚未全數收復前期非理性賣壓所造成的超跌區間，市場信心指標之一的特別股封閉型基金 FFC，目前折價也還在 2011 年以來低位。整體而言，未來隨美中貿易等變數逐漸明朗，存在上檔空間，看好特別股行情有中長期布局的空間。

