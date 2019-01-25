貿易戰加全球經濟趨緩 國際品牌恐盼不到春燕..

中美貿易談判缺乏實際進展，令全球各地緊張氣氛升溫，加上經濟成長放緩，華爾街開始敲響警鐘，警告大型國際品牌恐怕就要失寵。

越來越多跡象顯示，總部位於多倫多的奢侈品生產商加拿大鵝 (Canada Goose) 可能成為首批受害者之一。

富國週四 (24 日) 下調該公司評級，自「優於市場表現」調降至「符合市場表現」，目標價自 80 美元降至 68 美元，富國報告主張估值擔憂、近期消費參與趨勢疲弱，以及跨國品牌面臨的巨大壓力。

富國資深分析師 Ike Boruchow 表示，「過去幾個月來，跨國品牌的近期表現一直很黯淡，導致整個領域需下修。導致這種疲弱的主要推力包括...... 旅遊業從好轉壞，歐洲問題越來越多，還有對中國經濟成長放緩的擔憂。」

加拿大鵝股價週四挫逾 7%，為去年 12 月初以降最糟糕的單日表現。該公司股價自 11 月中旬登上的近期高點已經下滑 22% 以上。

富國補充，購物假期間，谷歌搜尋和 Instagram 上「加拿大鵝」的討論度下降，令人更加擔心顧客退縮的情形。自該公司 2017 年初 IPO 以來，谷歌搜尋「加拿大鵝」的次數一直以 2 位數成長，但是到去年年末時，這個成長趨勢卻開始下降，無論在加拿大或是全球皆然。

「這對該股來說令人擔憂，因為加拿大鵝目前相當仰賴動能和強勁的成長，才能維持他們溢價的估值合理化，12 月是假期購物的巔峰，也是一整年顧客最有可能在谷歌上搜尋他們牌子的時刻。」

儘管存有不利因素，富國指出加拿大鵝的股價交易相較全球奢侈品零售商溢價，例如 Burberry、Ferragamo、Moncler、 Prada 和 Tiffany’s.

儘管加拿大鵝自 IPO 以來漲幅超過 160%，但中美貿易緊張關係 (含中國和加拿大之間) 升溫，也讓該股過去一個月備受壓力，12 月時因報導稱中國消費者抵制加拿大鵝，一週內跌幅達 17%。

據分析師估計，中國消費者佔全球奢侈品市場的三分之一，而中國是歐洲和北美品牌成長的關鍵市場。加拿大鵝一直戮力擴張中國版圖，在香港和北京均開設分店，也與當地仿品競爭，但備受期待的北京分店開放時間推遲 2 週至 12 月 31 日，錯過了關鍵的購物假期。

富國也附和 P&G 等各商業領袖說法，認為貿易緊張關係恐挫傷關鍵北美品牌。

去年 11 月 P&G 執行長 David Taylor 表示，他擔心全球貿易戰恐對消費者行為和支出造成長期損害。

中美目前議定 3 月 2 日為達成協議的最後期限，如果沒有達成協議，中國價值 2000 億美元的進口貨品將遭徵收更高的關稅。然而，川普總統的外部中國事務顧問週三表示，「近期內」預期中美貿易談判不會有所突破。