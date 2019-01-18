Netflix：比起迪士尼和亞馬遜 更擔憂Fortnite和YouTube競爭

Netflix (NFLX-US) 在一封致股東的信中表示，令 Netflix 擔心的不是迪士尼新的影音串流服務，也不是 HBO 或亞馬遜 (AMZN-US)。相較之下，Fortnite 和谷歌 (GOOGL-US) 的 YouTube，才是更為強大的競爭對手。

Netflix 上季付費訂戶人數大增 884 萬人，遠勝分析師預期。據 Netflix 估計，該公司已經佔領了美國所有電視節目時間的 10% 左右，並表示該公司原創系列驚悚電影《蒙上你的眼》在 Netflix 上推出的一個月內便獲得了 8000 萬觀眾收看。

儘管如此，Netflix 投資原創內容的回報似乎並沒有這個快顯現，該公司營收增幅減緩，本季財測也不如市場預期。Netflix 認為，新的影音娛樂形式，像是 Fortnite 和谷歌的 YouTube，是更強大的競爭對手。

「我們的重點不在於迪士尼 +、亞馬遜或其他公司，而在於我們如何改善我們的經驗，」Netflix 在股東信中表示。「相較於 HBO，我們與 Fortnite 競爭並輸給了他。而當 YouTube 在 10 月份時發生全球大當機的幾分鐘內，我們的觀看流量和註冊人數明顯飆升。」

Netflix 執行長 Reed Hastings 表示，他「喜歡」迪士尼並對迪士尼 + 的發布感到興奮。他認為，最終這是關於贏得時間，而非內容。「我們處在一個高度破碎化和競爭的市場」Hastings 說道。

分析師表示，Netflix 提供了 10% 的統計數據，意味著 Netflix 每天在美國電視上佔有 1 億小時。美國人民每天大約共花費 10 億小時在看電視。考量到不久前 Netflix 的影音串流尚未進入電視，10% 的數據令人震驚。在未來，Netflix 需要等待智慧電視和相關連接設備持續擴展，如 Apple TV 和 Comcast 的 X1，才能將該公司的影音串流服務帶到美國各地的電視螢幕上。