美股盤中─貿易戰擔憂持續 指數漲跌互見 科技股上漲

在科技股漲勢的帶動下，美國股市週四中場走高，而後回檔，漲跌互見。因中美貿易戰擔憂持續，股市買盤受限。

台北時間 00:15

道瓊工業平均指數下跌 67.46 點或 0.27% 至 24508.16。

Nasdaq 指數上漲 9.03 點或 0.13% 至 7034.80。

S&P 500 指數下跌 2.78 點或 0.11% 至 2635.92。

道瓊與 S&P 500 開盤走低。美國商務部長羅斯說，中美兩國尚未接近達成貿易協議，為股市帶來壓力。

羅斯告訴 CNBC 說，美國與中國距離達成貿易協議，仍尚遙遠，兩國之間仍有許多問題。

中美兩國正試圖在 3 月初之前，達成貿易協議。若無法達成，美國對中國額外加徵關稅將生效。自去年以來，中美兩國便開始了貿易戰。

分析師說，對股市而言，這仍是未能解決的最嚴重國際政治問題。本週股市走勢即由中美貿易戰的新聞主導。

週四，強勁的企業財報，減緩了羅斯談話的衝擊。必治妥，美國航空與捷藍航空公布獲利均優於預期。

美國政府關門進入第 34 天，亦為投資人所矚目。

眾院議長裴洛西週三說，民主黨議員將阻止川普總統發表國情咨文，直到政府開門為止。川普已遵從此一宣布。

分析師說，如果政府關門持續太久，將造成嚴重負面衝擊。如果持續數月，會嚴重傷害美國經濟。

目前為止，美國勞工市場似乎表現良好。上週初次申請失業金人數下降至 19.9 萬人，創 49 年低點。