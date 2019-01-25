〈財報〉中國銷售掃除陰霾 星巴克Q1營收獲利優於預期 盤後漲近2%

拿鐵、星冰樂獲顧客青睞，星巴克 (SBUX-US) 公布營收獲利成長均優於預期，盤後漲近 2%。

星巴克執行長 Kevin Johnson 提到，「我們尤其滿意美國季度同店銷售成長率連續改善，凸顯我們數位化措施和改善店內體驗的行動有所成效。」

財報關鍵數據

純益：7.606 億美元或每股 61 美分 vs. 22.5 億美元或每股 1.57 美元 (前一年同期)

該公司稱，以非 GAAP 基礎來說，每股獲利 75 美分。扣除每股 7 美分營收稅項目後，星巴克每股獲利 68 美分，優於分析師估計的每股 65 美分獲利表現。

營收：年增 9% 至 66.3 億美元 vs. 64.9 億美元 (Refinitiv 共識預期)

同店銷售：全季 (12 月 30 日止) 整體同店銷售上升 4%，優於華爾街估計的 3%。

雖然美國交易數量持平，但整體同店銷售成長能達 4% 歸功於平均消費金額增加 3%，其中「Refreshers 冰搖沁爽」活動奏效，冰飲料銷售最旺。

星巴克營運長 Rosalind Brewer 表示，「我們看到冰飲料銷售持續改善，所以我們會持續了解冰飲料全年的銷售狀況。」

星巴克的獎勵會員人數年增 14% 至 1630 萬人。Johnson 稱，星巴克將改變會員獎勵計畫，讓會員可以更快速且更產品項目更廣泛地累計和兌換禮品。

區域表現

2019 年第一季星巴克同店銷售成長 預期 (深綠) 與實際 (淺綠)

中國 / 亞太地區同店銷售成長 3%，優於預期，交易量增加 1%。

尤其是星巴克的第二大市場中國，交易量減少 2%，但展店至少一年以上的同店銷售增加了 1%。

執行長 Kevin Johnson 在財報法說會上表示，「我們持續在中國打一場長期比賽。」

本月初，高盛預言星巴克會是下一家公布中國銷售疲弱的美商。蘋果和麥當勞已向投資者預警因中國經濟放緩而使當地銷售疲弱。

儘管投資者對中國經濟放緩感到憂慮，但星巴克卻依舊樂觀，本季星巴克的中國門市數量增加了 18%。

星巴克國際通路發展和全球咖啡 & 茶品部門總裁 John Culver 表示，「我們在中國市場紮根至少 20 年，有很強的基礎且定位良好，足以應對任何可能發生的波動。」

然而，星巴克表現最差的區域是歐洲、中東和非洲市場，這些地區的同店銷售和交易量均下降 1%，自去年起，星巴克在這些地區增加了 324 家門市。

2019 財年財測