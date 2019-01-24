手機光芒褪色拖累出口表現 藥妝成長力道驚人7年來出口值增幅近9成

過去扮演出口主力的手機近年有逐漸衰退跡象，由藥妝品與隱形眼鏡取而代之，根據財政部統計，去 (2018) 年出口總額 285 億美元，比起 2011 年衰退 22%，但若剔除手機，則增加 8.1%，反映手機儼然成為拖累出口的關鍵，而藥粧用品這 7 年來增幅高達 88%，占出口額比重提高至 6%，隱形眼鏡出口成長 3 倍，成長力道驚人。

根據財政部統計，去年出口總額 285 億美元，其中又以家用電器為最大宗，占比將近 4 成，其次則為食品，占比 16.3%，和 2011 年相比，近 7 年來提高近 8 個百分點。

至於交通工具占比則小幅增加至 10.3%，其中又以電動腳踏車成長最多；紡織品則受到國內廠商外移的影響，占比略微下降 0.1 個百分點。

以市場別來看，美國向來是我國消費品出口第一大市場，去年占比 27% 稱冠全球市場，中國與日本則分別以 15%、10% 分別位居第二與第三大市場，

以貨品類別分析，美國為家用資電出口大本營，去年我對美國手機出口占比達 3 成以上，固態非揮發性儲存裝置出口則集中在中國與香港，占比約 48%。

交通工具部分，電動腳踏車出口主要以歐美市場為主，其中荷蘭占 27% 排行首位；藥粧用品前 3 大出口地為中國、美國、香港，占比分別為 24%、17%、15%。

另外，紡織品出口對美國以成衣為主，占比達 32% 居冠，而我對越南、中國則以服飾零配件及雜項製品出口居多，占比各為 11%、 8%； 隱形眼鏡出口以日本為主，占比高達 59% 。



