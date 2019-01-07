〈進出口統計〉12月出口年減3%連2黑 財部：Q1出口大幅增長有難度

財政部今 (7) 日公布進出口統計，12 月出口貿易額 286.1 億美元，較去年同期減少 3%，但累計去 (2018) 年出口 3,360.5 億美元，創歷年新高，較去年同期增加 5.9%；進口部分，12 月進口總額 238.9 億美元，月增 3.2%，全年進口總額 2,866.6 億美元，年增率 10.6%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，受全球經濟成長放緩影響，國際智慧型手機品牌銷售不如預期、面板價格下滑，加上基期偏高，導致 12 月出口年減 3%，但整體而言，去年出口貿易合計還有 3,360.5 億元，仍創歷史新高紀錄，以新台幣來看，去年出口貿易總額更首度突破新台幣 10 兆元。

蔡美娜表示，去年上半年受惠於景氣復甦、科技創新衍生需求，第 1 季與第 2 季出口還有一成的年增幅，但下半年開始，因為貿易戰干擾，加上基期偏高所致，導致出口轉趨平靜，到了第 3 季成長幅度只剩 3%，到了第 4 季更出現「旺季不旺」，年增幅萎縮至 0.1%。

觀察主要出口貨品項目 12 月出口狀況，主要以光學器材與電子零組件衰退幅度較大，其中具指標意義的電子零組件因手機需求疲弱，出口額 93.3 億美元，年減 9.9%；光學器材也因面板價格下修，導致單月出口額降至 9.1 億美元，較去年同期減少 16.8%。

不過礦產品、資通與視聽產品則呈現逆勢成長，蔡美娜說，礦產品因為南韓實施油源政策使得海外需求擴增，12 月出口總額 11.7 億美元，年增 14.6%；資通與視聽產品受惠於雲端伺服器與電腦零件需求買氣暢旺，單月出口 35.3 億美元，年增 12.1%。

整體而言，去年包括電子零組件、基本金屬及其製品、機械出口規模值等三項產品「齊創歷年新高」；而與國際油價高度連動的礦產品、化學品、塑橡膠及其製品出口增幅較大，年增幅分別為 23.5%、14.4%、10%。

展望後市，蔡美娜表示，今年第 1 季仍有貿易戰因素干擾，且經濟成長降溫與油價走跌，加上蘋果調降財測，顯示智慧型手機市場飽和，預期今年第 1 季出口可能停頓，恐難出現大幅成長的態勢。