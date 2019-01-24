對純網銀採開放態度 央行放寬外匯業務2大限制

金管會預計最快 6 月中宣布純網銀核准名單，台灣央行今 (24) 日也預告修正相關辦法，其重點在於，純網銀免具合辦外匯業務累積達 4 億美元或 7000 件筆數的條件，即可申請為指定銀行，央行說明，此次開放主要是考量純網銀的股東必須有銀行或金控，其實已具備經驗或技術移轉，在放行後預估可為業者節省 2 至 3 年時間。

因應純網銀多會申請辦理外匯業務，央行今預告修正「銀行業辦理外匯業務管理辦法」。

央行說明，本次共計修正 7 條，修正重點為 (1) 增訂純網路銀行申請許可為指定銀行的資格條件；(2) 修正銀行設置外幣提款機的業務名稱為自動化服務設備，以及相關應遵循事項；(3) 修正指定銀行和中華郵政受理顧客透過電子或通訊設備辦理外匯業務應遵循事項；(4) 刪除外幣清算銀行應建立內控內稽制度、確保系統安全和緊急應變機制等規定。

依現行條文規定，國銀和農業金庫申請許可為指定銀行，應符合「合辦外匯業務量累積達 4 億美元或筆數達 7000 件」、「最近 3 年財務狀況健全」等條件，央行此次預告修正內容，讓純網銀免具這 2 項條件。

也就是說，央行藉放寬此條件，為純網銀省下更多時間。至於「最近 3 年財務狀況健全」遭刪除，央行說明，主要是因金管會審核時對財務已有高標準要求，央行不再特別要求。