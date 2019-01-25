台灣經濟自由度擠身全球前10 創11年來最佳

美國智庫傳統基金會與華爾街日報今 (25) 日共同發布《2019 經濟自由度指數》，台灣在 180 個經濟體中排名第 10，較去年前進 3 名，且在亞太地區經濟體中名列第 5，表現優於日韓，創下自 2008 年改變評比方式以來的最佳成績。

國發會分析，受益於去年初勞動基準法修正，勞動市場彈性有所提升，使台灣今年在「勞動自由」項目大幅進步 6 分，是提升總體排名的重要項目之一。此外，在「財產權」、「司法效能」、「政府支出」以及「貨幣自由」等項目表現也都較去年進步。

傳統基金會認為，台灣擁有完善的經商法規與市場開放政策，貨物與資金皆能自由流通，加上良好法治結構保障人民財產權，促成中小企業蓬勃發展並進一步支撐台灣經濟，因此在整體自由度方面給予我國相當肯定。

傳統基金會建議，台灣應進一步提升競爭力並持續開放，以推動減少對中國大陸過度依賴的目標。這方面政府已在去年底推動「歡迎台商回台投資行動方案」，從企業需求出發，透過客製化單一窗口服務，整合土地、水電等各項具競爭力的政策，積極協助台商回台投資。

在鬆綁與開放政策方面，過去一年多來，國發會已鬆綁 427 項不合時宜的法規，範圍從鬆綁企業經營到金融法規皆有，力圖為人民排除投資障礙，創造出更多元的籌資管道，同時提升政府行政效能。

在提升競爭力方面，目前政府積極推動「雙語國家」與「新經濟移民政策」，培養國民雙語能力並充裕國內人力資本，加上結合資料開放與大數據應用而成的「智慧政府」，各種政策舉措皆以高品質的公民服務，以及優化決策品質為目標，期望有助於我國經濟發展並創造國際競爭力。

然而，觀察其他指標，我國因營利事業所得稅由 17% 小幅提升至 20%，在「租稅負擔」方面退步 1.1 分。而在鬆綁外人投資方面，「外國人投資條例」以及「華僑回國投資條例」皆已送請立法院覆議，藉由鬆綁金融法規來推動我國後續排名提升。

國發會表示，本次經濟自由度評比結果，顯示台灣在高度經濟自由化方面已獲國際肯定，為督促各部會持續推動鬆綁，每年會將相關機構改革措施彙整並提供給傳統基金會參考，以利於在評比時掌握我國改革進展與成果。