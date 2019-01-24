【華冠投顧】幸運星-大盤由台積電撐盤弱弱的小漲……生技股果然開始強強的！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2317 鴻海、9958 世紀鋼、2408 南亞科、1795 美時、4174 浩鼎

美股企業如 P&G、IBM 財報好，但能源股表現差，道瓊高低震盪大，收盤仍上漲 171 點，但費半受高通大跌 4.64% 影響跌 0.62%。台股持續低量能洗盤中……，今天由權值股 2330 台積電、2317 鴻海 3008 大立光 2408 南亞科拉盤，加上風力發電股整個族群 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY，9958 世紀鋼、2208 台船、2031 新光鋼、2013 中鋼構上攻維繫人氣，收盤小漲 30 點，成交量 831 億！！OTC 指數強攻半年線漲 0.46%，成交量達 273 億！！

幸運星團隊分享的股票，開大門、走大路、有價有量，例如 1/3 分享的三台腳踏車 9921 巨大、1526 日馳、9914 美利達。1/4 分享並贈送的《閃亮亮裸鑽》「NICES」 3217 優群、1789 神隆，MOSFET 三雄 5299 杰力、6435 大中、3317 尼克森。1/11「小矽智財亮晶晶」6533 晶心科、「大矽智財亮晶晶」3529 力旺，1/21 LED 燈條 6278 台表科…… 連漲，今天還拉漲停給大家大紅包囉！！！恭喜發財囉！！

昨天老師說大盤弱弱的…… 生技會強強的！！《股市幸運星》節目中公開會員新買進的生技裸鑽新菜！！……「好大一鼎」4174 浩鼎昨天漲停⊕！！今天還是創高，再度大漲 7.35%。「時時美麗」1795 美時昨天大漲 5.54%，今天還是創高再度大漲近 5%！！老菜「神龍擺尾」1789 神隆漲完一次再甩尾一次過高…… 再來還有什麼裸鑽會…… 閃閃惹人愛呢？？晚上記得收聽節目繼續跟著幸運星…… 幸運滿滿 + 幸福滿滿…… 口袋滿滿滿！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。