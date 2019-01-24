【華冠投顧】「洗盤整理期」近尾端 搜尋抱股過年的名單

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股四大指數同步拉下影線力守季線，今日台股進行高檔強勢整理，大盤 + 30 點重上五日線，OTC 指數連續第二日表現相對較強，終場 + 0.46% 小幅創反彈新高並且站上半年線。

目前台股進入封關倒數計時，在丙種資金陸續關帳及長假賣壓尚未竭盡下，"大盤委賣張數" 還不算降到低檔位置，不過從融資餘額逐日創低可知籌碼流向趨於良性，多頭控盤態勢不變，整理亦有接近末端之跡象。

＜操作策略＞

昇楷近期操作所秉持的原則是「佈局基期較低或接近整理末段的個股」、「原先強勢股則待拉回量縮再行低接」，主軸則放在低基期股的佈局。

不過今日操作重心作了小幅調整，開始進行部分換股動作，一來是許多佈局的低基期股已經拉出較大正乖離，二來是先前的強勢股陸續出現整理結束、開始蠢動現象。

先前高基期之強勢股，像是《4953 緯軟》、《3005 神基》、《5234 達興材料》、《2375 瑞昱》、《3596 智易》、《3324 雙鴻》、《1477 聚陽》... 等，在經歷過一段時間的回檔、整理後，今日不分族群、不約而同出現轉強走勢，這通常是大盤「洗盤整理期」來到尾聲的現象，因此操作上針對原先的強勢主流亦開始進行佈局動作，而非局限於低基期股。

欲知動態的換股及佈局訊息，以及將伺機分享可抱股過年的口袋名單，歡迎大家加入昇楷投資園地，即時掌握先機。

＜被動元件族群＞

昨日《2327 國巨》被摩根史坦利證券二度看衰，不過已有利空鈍化現象，被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》連續低量整理。

今年以來台股的最大量是 1/9 的 1264 億，當天放量就是因為被動元件族群出量拉抬所導致，換句話說，這個族群最容易帶動台股人氣。目前國巨雖然又遇利空，但股價皆不破去年 12/13 遭大摩首度降評以及今年 1/9 出量時的價位，亦即此段期間法人大賣的籌碼已被另外的大咖吸納。

後市可留意龍頭《2327 國巨》若能重上季線同時突破 12/13 大摩首次降評利空當天高點，便可完成型態上的「破底翻」走勢，整個族群將有機會正式轉強並進一步發動台股的滾量結構。

＜強弱勢股＞

強勢股中，昨日提醒部分車用電子族群個股如《2231 為升》、《6279 胡連》... 等，在 Tesla 暴跌、大陸車市銷售低迷等產業利空下出現逆勢走揚動作，今日持續強勢；生技族群也維持續強走勢，《4147 浩鼎》、《3176 基亞》、《6535 順藥》、《1795 美時》、《6569 醫揚》、《6612 奈米醫材》... 表現亮眼；另風電族群受到經濟部可望調高今年離岸風電躉購費率消息激勵，《1589 永冠 - KY》、《3708 上緯投控》拉上漲停，《9958 世紀鋼》、《2031 新光鋼》、《2208 台船》... 亦紛紛大漲。

弱勢股中，年前遭大股東賣股提款、申報轉讓之個股壓力較重，《8436 大江》、《8429 金麗 - KY》... 逆勢下跌。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。