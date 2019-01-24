橫濱市地鐵延伸工程 將讓鄰近3市往來更便利

日本橫濱市營地下鐵藍線 (Blue Line) 的終點站，將從目前的 Azamino 車站延伸到小田急線的新百合丘車站。計畫在 2030 年通車，屆時將串起橫濱市與川崎市，這兩個市的北部區域。東京多摩地區的民眾要搭乘 JR 東海道新幹線，或是要到橫濱的中心部都將變得容易許多。而小田急線與東急田園都市線，在轉乘上也會有所改善。

23 日下午，日本橫濱市的林文子市長與川崎市的福田紀彥市長，在橫濱市內召開的記者會上，對外發表了橫濱市營地下鐵藍線延伸的消息。

在 2030 年延伸工程結束後，從 Azamino 坐到新百合丘約 6 公里的車程，只需時 10 分鐘左右。預估每日的利用人數約 8 萬人。包含新百合丘在內，全程將設 4 個車站，新的站名尚未決定。目前在北邊的行駛路線有 3 個方案，以東側的路線為最有力後補，預計在 2019 年度中作出定案。

(圖：翻攝自橫濱市都市整備局官網)

用地取得、工程費用，以及車輛採購等整體事業經費，粗估約 1700 億日圓左右。預估在通車 25 – 30 年後，可以由虧轉盈。而目前往來 Azamino 與新百合丘，需要搭乘電車繞一大圈或是乘坐巴士。

通車後，居住在橫濱市與川崎市北部的居民，還有東京多摩地區的居民，要到 JR 東海道新幹線的新橫濱車站的移動時間將會縮短，而到橫濱市中心部也將更為方便。對於區域的活性化，將帶來一定的效果。