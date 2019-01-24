歐股盤前─市場關注歐洲央行會議 歐洲Stoxx 50期指微漲

歐洲央行 (ECB) 將舉行利率決策會議，今 (24) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見，但幅度不大，歐洲 Stoxx 50 期指上漲 0.08%。

台北時間週四下午 3 點 11 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.08 %，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.03%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.06%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.05%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.41 %，深證成指上漲 0.66%；南韓 Kospi 指數上漲 0.81%，日經 225 指數下跌 0.09 %；台股收漲 30.72 點，至 9877.12 點。

ECB 今日舉行利率決策會議，市場預期，ECB 將按兵不動，但 ECB 行長德拉吉可能發表鴿派言論，對經濟前景抱持審慎態度。

產業消息方面，生技公司諾維信 (Novozymes)、意法半導體 (STMicro)、瑞典投資公司 Investor AB，以及英國天空廣播公司 (Sky)，今日都將公布財報。

企業財報表現亮眼，激勵週三美股走揚，但貿易緊張情勢、政府關門疑慮未除，使漲幅受限。

昨日道瓊工業指數收漲 171.14 點 (0.7%)，至 24575.62 點；標普 500 指數收漲 5.8 點 (0.22%)，至 2638.7 點；那斯達克指數收漲 5.41 點 (0.08%)，至 7025.77 點。

白宮經濟顧問委員會主席 Kevin Hassett 稱，若聯邦政府局部關門的情形，持續至 3 月底，美國首季經濟成長恐為「零」。

美國總統川普日前宣稱，中國非常希望與美方達成貿易協議，雙方談判進展順利，「我對此感到滿意」。