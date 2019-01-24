〈歐洲央行放鴿〉按兵不動 歐洲央行維持三大利率不變 歐元走貶

歐洲央行 (ECB) 今 (24) 日召開貨幣決策會議，維持三大基準利率不變，符合市場預期；消息發布後，歐元兌美元維持貶勢。

台北時間週四晚間 9 點 10 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元下跌 0.29%，至 1.1347。

歐元兌美元下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

在此同時，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.35 %，德國 DAX 指數上漲 0.43%，法國 CAC 40 指數上漲 0.70 %，英國 FTSE 指數下跌 0.02%。

ECB 公布利率會議決議，維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.40% 不變。

ECB 聲明指出，至少會維持當前利率水準，到 2019 年夏季，將確保歐元區核心通膨水平，在中期內接近但低於 2%。

ECB 於聲明中表示，若有必要，到期債券回收的本金，將再度投入市場，操作時間會持續至開始升息後「很長一段時間」，藉以維持良好流動性條件，以及貨幣寬鬆充裕程度。

ECB 刪除了之前聲明中，與資產購買及結束 QE 有關的內容。

外界預期，ECB 行長德拉吉可能發表鴿派言論，對經濟前景抱持審慎態度。

稍早，IHS Markit 公布歐元區 1 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值，數值跌至 50.7，創逾 5 年新低，顯示經濟成長近乎停滯，受此消息影響，歐元對美元走貶。

歐元區 1 月製造業 PMI 初值，從上個月的 51.4，降至 50.5，低於預期 (51.4)；1 月服務業 PMI 初值，從 51.2 降至 50.8，亦不如預期 (51.5)。

1 月衡量新業務成長的 PMI 指數，從 50.7 降至 49.3，為 2014 年底以來，首次低於榮枯線 (50)。

受出口衰退影響，1 月歐元區製造業和服務業成長皆趨緩；IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，無論企業或家庭支出，都有回落現象，反映出對整體經濟情勢的擔憂。