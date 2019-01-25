紐約匯市—ECB警告經濟成長疲軟 德下修今年GDP預期 歐元貶值拉抬美元 

週四 (24 日) 交易，歐洲央行 (ECB) 警告經濟成長疲軟，德國政府據稱下修 2019 年 GDP 預期，歐元自稍早反彈中回跌，美元午盤持續走強。

ECB 一如預期維持利率不變，並重申至少會維持到夏季，隨後在新聞發布會上，ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 承認，歐元區成長前景已轉向下行，導致歐元下跌至盤中低點。

德拉吉也指出，地緣政治的不明確性、保護主義的威脅、新興市場的脆弱性以及金融市場的波動為問題所在，一如其他央行長的觀點。

但另一方面，他又認為這些這些負面因素可以很快速消失，只要其中一些地緣政治問題獲得解決。此話又讓歐元重新站穩腳跟，使歐元匯率大致與週三持平。

ING 德國首席經濟學家 Carsten Brzeski 表示，「德拉吉還說了，ECB 的管理委員會一部分人仍未排除較良性的結果，也稱經濟衰退的可能性仍然很低。總而言之，現存的和增加的不確定性促使 ECB 對成長前景的風險平衡轉向下行。」

與此同時，德媒《Handelsblatt》報導，德國官方已將今年 GDP 預期自 1.8% 下修至 1%，主因為全球經濟趨緩以及脫歐事物的不確定性。

稍早，歐元區 1 月份 PMI 初值顯示，製造業指數下滑至 50.5，而服務業降至 50.8，綜合 PMI 為 50.7。(高於 50 均代表經濟成長)。

歐元兌美元匯率週四走勢震盪，德拉吉新聞發布會一開始時下滑，後來又回彈至與週三持平的水準，接著德國 GDP 的消息傳出後，歐元觸及盤中低點，摜破 1.13 美元，後又拉回至約莫 1.1304 美元，較週三 1.1381 美元下降。

ICE 美元指數上升 0.5% 至 96.581。

美國經濟數據方面，1 月 19 日止的一週，初次請領失業救濟金人數 19.9 萬人，低於預期。然而，12 月的領先經濟指標萎縮 0.1%，遜於原本預期的成長 0.2%。

貿易方面，美商務部長 Wilbur Ross 表示，美中距離達成貿易協議還差了十萬八千里，這讓投資者更加憂心忡忡。

澳元兌美元匯率今日表現不佳，自週三晚間的 0.7142 美元下降至 0.7088 美元。

澳洲就業數據顯示，全職就業機會下降，由兼職工作彌補。澳洲國民銀行 (NAB) 宣布調高抵押貸款利率 12 至 16 個基點，此舉係因澳洲其他商業銀行去年就上調了他們的利率，但這被認為對負債累累的家庭又添加更多壓力。澳洲房市價格已自近期高點下降。

中美貿易爭端最容易波及澳洲，因為澳洲大量出口鐵礦砂至中國，與中國經濟關係密切。