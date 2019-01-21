新潤去年銷售回升 將向中南部開拓

新潤興業 (6186-TW) 受惠去年房市回歸理性市場機制，自住剛性需求買盤回流，全年營收達 13.42 億元，年增 18.7%，2018 年銷售戶數達 449 戶，董事長黃文辰今 (21) 日表示，新潤機構今年將推「氧生宅」，並落實林口 A7 住宅區、幸福莊園 Ⅱ 期、新店央北案等建案銷售，同時會向中、南部開發。

黃文展並強調，新潤挾穩健佈局推案銷售策略，以期營運逐年攀升。

黃文辰是在新潤今天歲末感恩會中，作以上表示，他指出，2018 年受惠房市有感回穩，新潤興業在新北市淡水區的峰采 - 陽光區及桃園高鐵特區明日禾禾 2 大建案入帳挹注下，推升 2018 年合併營收 13.42 億元，相較於 2017 年低蹲在 11.3 億元，年增率達 18.7％，

黃文辰說，新潤的峰采系列建案及明日禾禾建案銷售率逾 8 成，如加計計新潤建設機構位於桃園青埔新潤 A18、明日朗朗，板橋 - 青峰、翠峰等建案銷售，整個新潤集團 2018 年度銷售超過 1050 戶。

2019 年新潤興業在線銷售共計 5 大建案，其中預計今年底完工交屋，包含新北市板橋永翠特區翠峰，及桃園高鐵特區合建案新潤 A18 等建案，合計銷售戶數達 600 戶，預計總銷金額達 47 億元，目前翠峰銷售率達 8 成、新潤 A18 銷售達 6 成以上；至於 2020 年陸續興建的有，新北市三重等 3 建案預計總銷金額為 48 億元，預計銷售戶數達 500 戶。

新潤目前開發方向著重於新北市及桃園市精華地區土地，除布局各重劃區之外，仍著重舊社區危老案件及都更案，目前在板橋、中永和均有個案洽談中。另外，積極關注台中、高雄房市動態，挾新北、桃園推案熱銷成功經驗，期許今年將新潤版圖拓展至台中、高雄等潛力發展都會區。