三星開發電池主管跳槽蘋果 蘋果「去三星化」動作頻頻

根據 Linked in 內的資料顯示，曾任三星 SDI 高級副總裁 Soonho Ahn 在去年 12 月已加入蘋果，擔任全球電池開發主管。

Soonho Ahn 自 2015 年以來一直擔任三星 SDI 高級副總裁，而 Linked in 資料也顯示，他在三星 SDI 負責鋰電池開發，研究下一代電池技術，其電池應用的領域涵蓋電動車、智慧手機等。

三星是三星 SDI 最大的顧客，也是主要股東，而三星 SDI 同時也是蘋果產品的電池供應商。目前 iPhone 8 系列和 iPhone X 的電池供應都來自三星 SDI。但近期蘋果試圖增加面板、電池等零組件的供應商，或是採取自主研發，以降低三星在供應鏈中的影響力。

蘋果挖角 Soonho Ahn 意味著，蘋果有意發展電池產業，當然不光只著眼於消費性電子上，甚至電動車都是可能涉入的範圍。

蘋果近幾年積極著墨在電池領域，去年就有外媒報導，蘋果正與全球主要的鈷生產商洽談，想簽下數千噸鈷的合約，期限為 5 年或更長，以確保鋰離子電池原料的供應，及增加自己競爭力。而 FirstCobalt、CobaltOen、CobaltTech 這三大鈷礦商的消息人士也確認相關消息。

除了電池外，OLED 面板也是蘋果極力想脫離三星掌控的零組件，除了傳出已將部份 OLED 訂單轉向 LGD 外。蘋果也正在秘密研發自己的 Micro LED 面板，以供未來使用。

圖: 東方財富網

當然，蘋果想擺脫的不止是三星的影響力，高通的晶片也是蘋果正在逐漸減少依賴的對象。但以目前 4G 技術來看，蘋果高層也坦承，高通是唯一一家能夠滿足蘋果要求的 4G 基頻晶片供應商。

因此蘋果暫時將希望放在 5G 世代上。去年 11 月，蘋果在聖地亞哥大量招募工程師，而聖地亞哥正是高通總部所在地，是否想向高通挖角工程師開發 5G 基頻晶片值得留意。