蘋果供應鏈健鼎去年資本支出逾50億元 今年再投逾35億元

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 去年由於投資中國大陸湖北仙桃廠的二期新建工程、及增購設備，資本支出金額逾 50 億元，健鼎預估，今年資本支出將恢復至 35 億元水準。

健鼎去年因投資湖北仙桃廠的第 2 階段興建土木工程，推升去年資本支出高達 50 億元，明顯高於 2017 年的 37.6 億元，。

健鼎 PCB 應用，主要集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎，目前在中國大陸所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。

健鼎去年第 4 季營收 131.12 億元，創歷史次高，季減 10.94%，年增 4.1%；累計 2018 年營收 521.05 億元，創新高，年增 13.72%，

健鼎去年前 3 季稅後純益達 34.73 億元，創新高，年增 6.87%，每股純益為 6.61 元。法人估，健鼎去年第 4 季營收達 131 億元以上，規模與去年第 2 季相近，每股純益將達 2 元，2018 年全年每股純益 8.6 元，勝過前年每股純益 8.31 元。

大型 PCB 廠陸續發布 2019 年的資本支出預算，欣興 (3037-TW) 預估今年資本支出追加到 80 億元，臻鼎在去年 100 億元的資本支出之後，今年將再投資超過 100 億元。

臻鼎目前產品包括軟板，硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及最新的 COF 等，目前軟板佔比約 80%，公司指出，去年的資本支出已達 100 億元。

臻鼎已居中國大陸產值第一大 PCB 廠，中國大陸淮安廠以生產硬板、汽車及軟板為主，秦皇島則以生產軟板及類載板居多，為因應市場需求，淮安廠二期工程在 2017 年 11 月動工，預計 2019 年下半年量產，新增產能以軟板為主，秦皇島也在進行擴產中，新廠以生產類載板為主， 2018 年資本支出約 100 億元，初估 2019 年臻鼎資本支出不會低於去年。

臻鼎去年營收 1184.86 億元，年增率為 8.47%，預估 2019 年的營收將再成長。