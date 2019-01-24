剝離行動太過火！分析師：剩餘GE股價恐墜至2美元

通用電氣 (GE-US) 剝離了一些事業，以增持現金並縮減觸角，但一位華爾街分析師認為，GE 的資產剝離行動恐怕太過火了。

Gordon Haskett 分析師 John Inch 週三發布的投資報告指出，「我們提醒，一旦 GE 賣掉它強力營收事業如醫療保健和鐵路，這些資產就將永遠消失。」

Inch 進一步檢視 GE 的剩餘價值 (一旦剝離 GE Healthcare、出售交通事業，並自 Baker Hughes 獨立出來)。GE 正試圖扭轉分割後的電氣事業嚴重虧損的局面，同時又聚焦航空和再生能源事業。Inch 認為，「GE 恐怕落到危險的境地。因為 GE 背負超額的表外負債，且剝離後剩餘實體對負現金流仍舊疲弱。」

Inch 指出，GE 稅前事業剝離收益高達 800 億美元，但 GE 的剩餘債務大致等同 1440 億美元至 2030 億美元。

Inch 計算，剩餘 GE 股權價值介於 -2.47 美元 (理論上來說低於 0) 至每股 7.11 區間，中間值約莫每股 2 美元。

摘錄 Inch 計算過程： 「將這些假設的表外負債和 GE 工業與 GE 資本帳面負債加起來，我們得到 GE 工業的負債市值 820 抑制 980 億美元，而 GE 資本負債市值 1420 億美元至 1760 億美元。接著我們看剩餘工業公司 (航空、電力、再生能源) 和資本公司資產的市值.... 這介於 710 億美元至 780 億美元間 (不含假設的剝離)。在 GE 資本方面，我們估計資產介於 1111 億美元至 1290 億美元間。 公司負債總額 2250 億美元至 2740 億美元，扣掉資產出售的收益後，負債總額降至 1440 億美元至 2030 億美元。接著結合 GE 工業資產市值 (710 億美元至 780 億美元)，還有 GE 資本資產 (110 億美元至 1290 億美元)，我們估算 GE 實體股權價值介於 -2.47 美元至 +7.11 美元，或者中值每股略高於 2 美元。」

Gordon Haskett 給予 GE 股票評級為「低於市場表現」，目標價為 7 美元。

GE 週二小升 0.81% 至 8.73 美元。

GE 預計下週 (31 日) 公布第四季財報。