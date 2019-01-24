〈財報〉P&G 漲價有理！獲利銷售超預期

美國消費品巨頭寶僑 (P&G) 週三 (23 日) 盤前公布最新財報，寶僑會計年度第二季獲利和銷售皆超乎預期，不但上調有機性銷售的獲利前景，亦宣布今年將執行 50 億美元的庫藏股計畫。

受此消息激勵，該公司股價開盤應聲大漲逾 5%，過去一年該公司股價下跌近 2%。

寶僑股價走勢圖。(圖：investing)

寶僑最新財報 VS. 華爾街預期：

• 淨銷售額：174.4 億美元，優於預期 171.5 億美元

• 每股純益：1.25 美元，優於預期 1.21 美元

在商品與運輸成本齊漲的情況下，寶僑 (PG-US) 提高商品售價的舉措，正為該企業帶來豐厚的財報表現。

整體而言，截至去年 12 月 31 日，寶僑的第二季度利潤增長 28%，達到 31.9 億美元，優於去年同期的 25 億美元。

受到 SK-II 與 Olay 等產品強勁的需求與調漲價格推動，美容事業群的有機銷售年增率達 8%，第二季的有機銷售成長率與第一季相當，這是寶僑近幾年來的最佳成長率。

受益於消費者購買更多優質產品，居家用品的有機銷售成長達 6%；美國亮白牙膏領導品牌 Crest 在內的醫療保健的有機銷售成長達 5%。

寶潔的梳理業務 (含吉列品牌）延續先前的跌勢，有機銷售下降 3%。

展望未來，寶僑將其有機銷售成長預估提高 1%，預計 2019 財年有機銷售成長為 2% - 4%，並宣布將執行 50 億美元的年度庫藏股計畫。

寶僑執行長 David Taylor 在聲明中提到，由於在第二季實現強勁的有機性銷售，使我們能夠提高今年的獲利展望。

David Taylor 稱：「儘管受到同業競爭和大經濟環境的挑戰，我們專注於我們的優勢、生產力和改善寶僑的組織和文化，正取得改善的成果。」

寶僑去年 11 月宣布重組計劃，從原先 10 家重組為 6 個行業業務部門，並且還計劃節省成本支出、改善包裝和強化消費者溝通。

寶僑旗下有幫寶適、吉列等家喻戶曉的美國品牌，像所有消費者巨頭一樣，不得不面對企業組織更小、更靈活的競爭對手，如線上刮鬍刀新創公司 Harry's，寶僑近年也致力於改善企業靈活性。