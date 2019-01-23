〈台塑暮年會〉對抗大環境低氣壓 林健男：今年全面轉型發展AI、工業4.0

台塑四寶暮年會今 (23) 日由台塑 (1310-TW) 接棒登場，台塑董事長林健男表示，今年在美中貿易戰等不確定因素影響下，營運將會面臨更多挑戰，AI 是公司未來成長及提高競爭力的最大關鍵，將全面轉型發展 AI、工業 4.0，以對抗大環境的低氣壓。

林健男致詞時表示，去年台塑交出漂亮的成績單，合併營收 2303 億元、稅前利益 570 億元，創公司成立 64 年以來新高；轉投資公司方面，除福欣鋼以外，其他公司業績表現都不錯，其中，台勝科 (3532-TW) 獲利創歷史新高，台塑大金寫下歷史次高成績。

展望今年，林健男表示，全球經濟存在中美貿易戰等諸多不確定因素，預期今年會面臨更多挑戰，將全面轉型發展 AI、工業 4.0，以對抗大環境的低氣壓。

為提升公司成長動能，林健男也說，盼同仁能加速進行海內外投資案，包含美國德州年產 120 萬噸乙烯及 40 萬噸 HDPE，可望於今年第 2 季起陸續投產，中國大陸寧波年產 60 萬噸 PDH 廠，高雄仁武廠區複材中心、人工智慧研發中心、及建置全球唯一的染敏電池量產工廠等。

林健男並強調，AI 是公司未來成長及提高競爭力的最大關鍵，將全面推動 AI 應用，包含操作員巡檢數位化，即時監控並避免工安事故、增強設備預防保養，確保生產順利、提高產品良率及客戶對品質的滿意度，減少能源及原料耗用、降低成本等。去年台塑已完成 7 案 AI 項目，還有 125 案持續進行中，盼同仁能加速推動。